Украинским водителям вернули популярную услугу: сколько будет стоить
Украинские водители снова смогут заказывать индивидуальные автономера – Министерство внутренних дел восстановило популярную услугу. Ее приостановили в феврале из-за ухудшения военной безопасности в местах расположения производственных мощностей.
Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, заказать индивидуальный номер можно будет по-прежнему при личном обращении к любому сервисному центру МВД, а также онлайн в Кабинете водителя. Сделать это можно, воспроизводя шаги на видеоинструкции:
Индивидуальный номер уникален. Он должен содержать не менее двух букв, не может повторяться и должен быть выполнен в следующем формате:
- для легковых автомобилей: от трех до восьми символов (3-8 букв или от 3-7 букв и цифр);
- для мотоциклов: от трех до шести символов (от двух до пяти букв и цифр).
Стоимость услуги зависит от типа номера, количества символов и графического элемента. В конечную стоимость входят:
- спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей – 204 грн;
- спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов – 92,4 грн.;
- три символа (минимальный заказ) – 300 грн;
- каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;
- графический элемент – 500 грн.
Номера производятся в течение 40 дней. Готовые индивидуальные номерные знаки можно получить удобным способом:
- самостоятельно в Главном сервисном центре МВД по адресу ул. Мечты, 19, в Киеве;
- доставкой на ближайшее отделение "Новой Почты".
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине появятся новые автомобильные номера с обозначениями "ED", "DC", "DI" и "PD". Их будут выдавать тем, кто регистрировал автомобили онлайн.
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