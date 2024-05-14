Ресурсы россиян сейчас максимально направлены на попытку дискредитации формулы мира Зеленского, в ходе саммита мира в Швейцарии, поскольку Кремль видит для себя реальную угрозу от того, что Киев формирует геополитический альянс.

Дело в том, что Украина уже не в первый раз инициирует проведение подобного рода мероприятий. Схожие по своим целям и повестке мероприятия в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а 14 января 2024 года – в Давосе. Но всё это лишь была подготовка к большому саммиту, которому предстоит состояться в Бюргенштоке.

Украина ведёт активную дипломатическую деятельность по объединению как можно большего числа стран, вокруг "Формулы Зеленского", и формирует команду поддержки, для которой, как и для украинцев, победа в войне и мир ассоциировались бы исключительно с границами 1991 года. Это обязательное условие должно стать на международной арене при любом обсуждении константой. И это стратегия Киева принуждения Москвы к выполнению "Формулы Зеленского", если не под давлением на поле боя, то под давлением на геополитической арене.

Речь идёт о долгосрочном процессе, который формирует условия "для" и коалицию "по" капитуляции россии. И можно провести параллель с Потсдамской конференцией, которой также предшествовала серьёзная дипломатическая работа, завершившаяся хорошо нам известным историческим прецедентом.

Очевидно, что при нынешней власти в Кремле россия никогда не пойдёт на добровольный возврат территорий Украины. Но дипломатическая работа по оказанию на россию международного давления, а также формирование понимания у партнёров Украины, что завершения войны и мира не может быть без Луганска, Донецка, Ялты, Мелитополя, Мариуполя и всех территорий в составе Украины – это и есть цель саммита.Украине удалось собрать вокруг себя более 80 стран.

Первый шаг сделан – дальше, ещё больше очень непростой дипломатической работы, которой российская сторона, ощущая угрозу от данного процесса и, будет пытаться противодействовать и вредить.