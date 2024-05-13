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Бой 18 мая отменят? Фьюри появился на костылях перед поединком против Усика. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
23,7 т.
Бой 18 мая отменят? Фьюри появился на костылях перед поединком против Усика. Видео

Британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) решил оригинальным способом озадачить болельщиков и экспертов накануне поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, появился в Саудовской Аравии на костылях, породив слухи об очередной отмене боя с украинцем.

Соответствующее видео опубликовал портал Daily Mail на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. На ролике видно, как боксер передвигается с помощью костыля, сильно на него опираясь.

Бой 18 мая отменят? Фьюри появился на костылях перед поединком против Усика. Видео

Однако издание Metro со ссылкой на журналиста Бена Рэнсома развеяло все опасения о том, что поединок 18 мая не состоится. По данным представителя СМИ, который до этого брал у Фьюри интервью, британец решил немного повеселиться. Он добавил, что это была шутка в адрес диетолога Тайсона.

Бой 18 мая отменят? Фьюри появился на костылях перед поединком против Усика. Видео
Бой 18 мая отменят? Фьюри появился на костылях перед поединком против Усика. Видео

Накануне боя Усик – Фьюри команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент. Позже отец боксера принес свои извинения.

Бой 18 мая отменят? Фьюри появился на костылях перед поединком против Усика. Видео
Бой 18 мая отменят? Фьюри появился на костылях перед поединком против Усика. Видео

Ранее Фьюри вновь обозвал Усика сосиской и пообещал его победить. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем.

Также стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Промоутер Эдди Хирн пожелал украинцу поражения в поединке.

Бой 18 мая отменят? Фьюри появился на костылях перед поединком против Усика. Видео
Бой 18 мая отменят? Фьюри появился на костылях перед поединком против Усика. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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