Бой 18 мая отменят? Фьюри появился на костылях перед поединком против Усика. Видео

Британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) решил оригинальным способом озадачить болельщиков и экспертов накануне поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, появился в Саудовской Аравии на костылях, породив слухи об очередной отмене боя с украинцем.

Соответствующее видео опубликовал портал Daily Mail на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. На ролике видно, как боксер передвигается с помощью костыля, сильно на него опираясь.

Однако издание Metro со ссылкой на журналиста Бена Рэнсома развеяло все опасения о том, что поединок 18 мая не состоится. По данным представителя СМИ, который до этого брал у Фьюри интервью, британец решил немного повеселиться. Он добавил, что это была шутка в адрес диетолога Тайсона.

Накануне боя Усик – Фьюри команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент. Позже отец боксера принес свои извинения.

Ранее Фьюри вновь обозвал Усика сосиской и пообещал его победить. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем.

Также стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Промоутер Эдди Хирн пожелал украинцу поражения в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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