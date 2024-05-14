Пенсионеры получат доплату за несколько месяцев: выплаты пересчитают задним числом

В Украине будет проведен перерасчет пенсий задним числом. Работающим пенсионерам, которые на 1 апреля получили 24 месяца дополнительного стажа, выплаты повысят с 1 июня. Однако в июне также начислят доплаты за апрель и май.

Об этом в эфире телефмарафона рассказала заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Винницкой области Лариса Дика, передает Судебно-юридическая газета. Так, она отметила, что автоматический перерасчет будет произведен с 1 апреля текущего года только после поступления сведений об уплате единого взноса за предыдущий квартал.

"Поскольку с 1 января 2021 года законодательством предусмотрено ежеквартальное представление объединенной отчетности по ЕСВ и налогу на доходы физических лиц вместо ежемесячного, сроки представления такой отчетности – в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала. Соответственно, по состоянию на 1 апреля 2024 года Главное Управление не владеет данными о страховом стаже и заработной плате за 1 квартал 2024 года.

Среди пенсионеров около 2,7 млн тех, кто продолжает работать. Они в среднем получают выплату в 6 тыс. грн. Всего пенсию получают 10,1 млн человек. Из них наибольшее количество (2,6 млн) получают пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн украинцев.

Итак, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты в размере до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн) получают 1,2 млн пенсионеров.

Отметим, что эффективная пенсионная система может предоставить возможность работающему получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Международная организация труда рекомендует: минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от привычного заработка.

Украина, к сожалению, эту норму выполняет только по отдельным льготным категориям (например, судьи могут получать 80% зарплаты на пенсии) или по отношению к самым бедным. Украинец со средней зарплатой и стажем в 35 лет на заслуженном отдыхе получает пенсию, размер которой меньше 30% привычного дохода.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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