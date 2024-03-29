Суперкомпьютер назвал шансы сборной Украины на Евро-2024

Сборная Италии по футболу не сможет отстоять титул сильнейшей команды Европы, который она добыла на континентальном первенстве 2020 года. Обладателями трофея-2024 с большой долей вероятности станут англичане, соперниками которых в решающем матче должны стать французы.

Соответствующий прогноз на первенство нынешнего года сделал суперкомпьютер OCB Scores. Машина обработала 1000 различных вариантов развития событий на чемпионате в Германии и составила список фаворитов. Ни в одном из случаев симуляции не побеждала сборная Украины. Ее даже не было в полуфинале.

В то же время у команды Сергея Реброва 12-й результат по вероятности выхода в плей-офф. На то, что мы увидим "сине-желтых" в 1/8 финала, компьютер дает 65,7%. Выход украинцев в четвертьфинал оценивается в 8,7%. А попадание в полуфинал встречалось в 0,7% случаев.

Отметим, что вслед за итальянцами и французами наибольшее шансы выиграть Евро-2024 имеют сборные Германии (13,5%), Португалии (10,2%) и Испании (8,7%). Вероятность победы остальных команд не превышает 2,2%.

Напомним, что сборная Украины на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией. Уже известен календарь матчей "сине-желтых" на первенстве. Кроме того, подсчитано, сколько уже заработала команда за участие в чемпионате.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о проблеме, с которой он столкнулся после матча с Исландией.

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