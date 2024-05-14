Зеленский и Блинкен обсудили ситуацию на поле боя и ПВО для Украины. Все подробности

Президент Владимир Зеленский 14 мая в Киеве провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, приехавшим продемонстрировать непреклонную американскую поддержку Украины в войне. Они говорили о том, каким образом помощь Вашингтона может укрепить украинскую защиту и перехватить инициативу на поле боя.

Отдельное внимание было посвящено усилению противовоздушной обороны Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, вместе с Блинкеном он подробно обсудил ситуацию на поле боя, поддержку наших воинов и дальнейшее оборонное сотрудничество. Зеленский подчеркнул, что речь шла, в частности, о зенитных ракетных комплексах Patriot.

Президент отметил, что всего два таких ЗРК в Харьковской области могли бы существенно помочь в защите украинцев от российского террора.

Также в ходе встречи политики обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира. Зеленский заявил, что для Украины важно, чтобы в саммите приняли участие США в лице президента Джо Байдена. Глава государства выразил уверенность, что роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабнет.

"Спасибо американскому народу, Конгрессу США, Палате представителей, Президенту Байдену и его команде за поддержку нашей борьбы ради свободы и независимости. Мы ценим решение о продолжении поддержки США для Украины и сегодня говорили о том, как оперативно реализовать объявленные пакеты помощи, чтобы оружие как можно быстрее заработала в руках наших воинов", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, в Вашингтоне не ожидают значительных прорывов со стороны РФ на Харьковщине. В то же время там считают, что оккупанты, вероятно, продолжат свое наступление на границе.

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