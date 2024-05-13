Прошли два года и семьдесят девять дней войны. Российское наступление на Харьков продолжается. Каковы его цели - неясно, какие силы готовы российские генералы задействовать в этой операции - тоже. Но бои уже идут на улицах Волчанска и пока остановить продвижение россиян не удается.

Вот что сегодня пишет в своем аккаунте в ФБ командир одного из обороняющих Волчанск подразделений ВСУ Денис Ярославский:

"Волчанск... сложно. Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение "Шторм Z", бригадная арта сработала великолепно и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда все?!

Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону, по всей линии кордона, которая впринципе не должна была быть серой! За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство или умышленный саботаж!

Теперь мы снова теряем людей, территории и делаем то, что уже делали в сентябре 22 го. Знаю, что бросившие позиции 125 бригада ТРО уже даёт расклад о том, что им впаривали на подпись акты приёма передачи фортификаций которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство. Надеюсь, что виновные понесут наказание.

Всем жить!"

Однако почти тут же на аккаунте 125 бригады ТРО в том же Фейсбуке Командир этой бригады генерал-лейтенант Артур Горбенко пишет:

"Слава Украине! После обострения ситуации на Харьковщине, в том числе в полосе ответственности 125 отдельной бригады ТрО ЗСУ, в медиапространстве появилась капля открытого ИПСО. От незнания ситуации или из желания навредить некоторые жители соцсетей распространяют абсолютно ложную информацию о неготовности Сил обороны к нападению врага, или еще хуже, о выходе некоторых подразделений из доверенных им оборонительных границ.

Ответственно заявляю, что ситуация на полосе обороны нашей бригады сложная, но контролируемая. Подразделения 125 бр ТрО ЗСУ дают отпор доминирующим силам противника, сохраняя стабильность в бою.Населенные пункты, куда вошел враг, находились в постоянной "серой зоне", поэтому успех врага достаточно условен и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе.

Территория, оккупированная врагом, локализована и по ней нанесено постоянное огневое поражение! Призываю и прошу всех верить и поддерживать Силы обороны, в том числе и военнослужащих нашей 125 регионов ТрО. Продолжаем темп! Героям слава!"

Также в сети напоминают, что еще в марте этого года спикер ГПСУ объяснял Liga. net, что инженерно укрепить границу на севере сейчас невозможно, а эти направления усиливаются в "максимальной близости" к границе.

В первую очередь это связано с российскими обстрелами, которые не дают украинским инженерным группам работать на границе, акцентировал он. "Эти направления максимально укрепляются в максимальной близости к границе. На разном расстоянии от границы (в зависимости от ситуации, рельефа и особенностей местности) создаются инженерно-фортификационные сооружения, огневые позиции, наблюдательные посты, окопные линии".

Вот такая полемика развернулась на просторах интернета. Кто в ней прав, а кто виноват - решайте сами. Впрочем, есть фортификационные сооружения, защищающие Харьков от российского нападения или нет - это мы скоро узнаем. Ведь если их нет по причинам "рельефа и особенностей местности" непосредственно вдоль границы, то ведь где-нибудь они должны же быть, если на их строительство были выделены деньги, верно? А раз они где-то есть, то скоро их найдут. А если не найдут, то сами знаете что это такое…

В любом случае напрягает то, что между границей и Волчанском их нет. Хотя, возможно, их там и не должно было быть и Волчанск тоже относится к т.н. "серой зоне". Что, конечно, несколько странно. Впрочем, я заранее соглашусь, что я в фортификационных сооружениях ничего не смыслю и не мне решать где их надо ставить, а где - нет.

Путин сместил Патрушева с должности секретаря Совбеза РФ и назначил вместо него Шойгу. А на место Шойгу он поставил бывшего первого вице-премьера Белоусова.

В интернете идет горячее обсуждение этим кадровых перестановок. Население соцсетей решает: что бы это могло значить? Это признак чего и будет ли в этой связи какие-то изменения в целом в политике Путина и в этой войне - в частности.

Могу сказать свое мнение: никаких изменений не случится. За 25 лет своего правления Путин столько раз менял не только министров обороны, но даже премьеров и руководителей своей администрации, однако каких-то заметных изменений в его политике от этого не происходило. Не произойдет их и теперь.

Главная гарантия незыблемости курса - это сам Путин. Вся его биография премьера и президента - это ровная наклонная линия, непрерывный процесс деградации и архаизации. От сложного - к примитивному, от человека - к животному, от овации в бундестаге - до ордера на арест, выданный Международным Уголовным Судом. Нет никаких причин для того, чтобы что-то поменялось и в этот раз.

Было попадание в жилой дом в Белгороде. Как сообщили в РФ, обломки сбитой российскими силами ПВО украинской ракеты "Точка-У" попали в жилой дом и обрушили целый подъезд с десятого по первый этажи. На данный момент при разборе завалов обнаружено 15 трупов, еще 17 человек удалось спасти. Всего ранено около 30 человек. В течении дня обстрелы Белгорода продолжались. В результате погибли еще три человека.

Все это ужасно грустно, но у меня язык не поворачивается упрекнуть в чем-то украинцев. На войне как на войне. Посеявший ветер - пожнет бурю. Впрочем, чего я в самом деле. Вы все и без меня прекрасно понимаете.

Сегодня утром стало известно, что ночью украинские БПЛА атаковали Волгоградский НПЗ, нефтебазу в Калужской области и Новолипецкий металлургический комбинат. На Волгоградском НПЗ возник пожар, который к утру удалось потушить. О разрушениях на других атакованных объектах ничего не сообщается.

Слава Украине!🇺🇦

Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции в Рафахе, не смотря на угрозу Белого дома прекратить поставки оружия. Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю.

Байден также заявил, что остановит поставки авиабомб и артиллерийских снарядов в случае расширения операции. Байден впервые признал, что в Газе от американского оружия гибнут мирные жители. (Надо же! Он, наверное, до сих пор предполагал, что Израиль американскими бомбами рыбу глушит!)

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у его страны достаточно сил, чтобы воевать и в одиночку. Республиканцы в палате представителей США, как сообщает Fox News, готовят импичмент Байдену из-за угроз прекратить поставки. (Давно пора деда на покой отправить). Такие дела…

I❤️🇮🇱