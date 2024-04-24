Евровидение-2024: когда и где смотреть полуфиналы и гранд-финал

Евровидение-2024 уже совсем скоро состоится в шведском городе Мальме. Первый полуфинал запланирован на 7 мая, а второй – на 9-е. За гранд-финалом, в котором и определится имя победителя международного песенного конкурса, зрители будут наблюдать 11 мая.

Украина, которую будет представлять специально сформированный для конкурса дуэт Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa & Maria, будет выступать в первом полуфинале под пятым номером. OBOZ.UA собрал в материале всю необходимую информацию о том, где, когда и во сколько смотреть шоу.

Когда пройдет Евровидение-2024

Первый полуфинал, в котором выступит Украина – 7 мая.

Второй полуфинал – 9 мая.

Гранд-финал, в котором определят нового обладателя хрустального микрофона – 11 мая.

Когда выступит Украина

Представительницы нашей страны будут бороться за право прохождения в финал 7 мая.

Порядок выступлений участников в первом полуфинале выглядит так:

Кипр Сербия Литва Ирландия Украина Польша Хорватия Исландия Словения Финляндия Молдова Азербайджан Австралия Португалия Люксембург

Кроме того, в первом полуфинале выступят страны-основательницы Евровидения Великобритания (перед Украиной) и Германия. Также на сцену выйдет представитель страны-победительницы в прошлом году Швеции.

А вот во втором полуфинале будут выступать следующие страны:

Мальта Албания Греция Швейцария Чехия Австрия Дания Армения Латвия Сан Марино Грузия Бельгия Эстония Израиль Норвегия Нидерланды

Что касается стран "Большой пятерки", то во втором полуфинале на сцену выйдут Франция, Испания и Италия.

Где смотреть Евровидение-2024

Уже традиционно посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном YouTube-канале Eurovision, однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":

Официальный Facebook-аккаунт Евровидения ;

Сайт Общественное Культура ;

Сайт Общественное Евровидение ;

YouTube-канал Евровидение Украина.

Посмотреть версию с переводом можно будет и в приложении "Дія". Кроме того, OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, что впервые за многие годы в голосовании за участников песенного конкурса Евровидения произошли существенные изменения. Теперь времени на то, чтобы отдать голос, будет значительно больше. То есть голосование зрителей в финале начнется не после выступлений всех конкурсантов, а как только первый участник выйдет на сцену. Это позволит большему количеству зрителей, которые не могут посмотреть шоу полностью, не откладывать и быстрее отдать балл фавориту. Еще больше об изменениях в правилах Евровидения в этом году читайте по ссылке.

Посмотреть песни всех участников из всех стран также можно в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о потенциальном победителе Евровидения-2024. Этот участник резко вырвался вперед в рейтинге букмекеров.

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