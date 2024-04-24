Евровидение-2024: когда и где смотреть полуфиналы и гранд-финал
Евровидение-2024 уже совсем скоро состоится в шведском городе Мальме. Первый полуфинал запланирован на 7 мая, а второй – на 9-е. За гранд-финалом, в котором и определится имя победителя международного песенного конкурса, зрители будут наблюдать 11 мая.
Украина, которую будет представлять специально сформированный для конкурса дуэт Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa & Maria, будет выступать в первом полуфинале под пятым номером. OBOZ.UA собрал в материале всю необходимую информацию о том, где, когда и во сколько смотреть шоу.
Когда пройдет Евровидение-2024
Первый полуфинал, в котором выступит Украина – 7 мая.
Второй полуфинал – 9 мая.
Гранд-финал, в котором определят нового обладателя хрустального микрофона – 11 мая.
Когда выступит Украина
Представительницы нашей страны будут бороться за право прохождения в финал 7 мая.
Порядок выступлений участников в первом полуфинале выглядит так:
- Кипр
- Сербия
- Литва
- Ирландия
- Украина
- Польша
- Хорватия
- Исландия
- Словения
- Финляндия
- Молдова
- Азербайджан
- Австралия
- Португалия
- Люксембург
Кроме того, в первом полуфинале выступят страны-основательницы Евровидения Великобритания (перед Украиной) и Германия. Также на сцену выйдет представитель страны-победительницы в прошлом году Швеции.
А вот во втором полуфинале будут выступать следующие страны:
- Мальта
- Албания
- Греция
- Швейцария
- Чехия
- Австрия
- Дания
- Армения
- Латвия
- Сан Марино
- Грузия
- Бельгия
- Эстония
- Израиль
- Норвегия
- Нидерланды
Что касается стран "Большой пятерки", то во втором полуфинале на сцену выйдут Франция, Испания и Италия.
Где смотреть Евровидение-2024
Уже традиционно посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном YouTube-канале Eurovision, однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":
Официальный Facebook-аккаунт Евровидения ;
Сайт Общественное Культура ;
Сайт Общественное Евровидение ;
YouTube-канал Евровидение Украина.
Посмотреть версию с переводом можно будет и в приложении "Дія". Кроме того, OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн-трансляцию.
Напомним, что впервые за многие годы в голосовании за участников песенного конкурса Евровидения произошли существенные изменения. Теперь времени на то, чтобы отдать голос, будет значительно больше. То есть голосование зрителей в финале начнется не после выступлений всех конкурсантов, а как только первый участник выйдет на сцену. Это позволит большему количеству зрителей, которые не могут посмотреть шоу полностью, не откладывать и быстрее отдать балл фавориту. Еще больше об изменениях в правилах Евровидения в этом году читайте по ссылке.
Посмотреть песни всех участников из всех стран также можно в нашем материале.
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