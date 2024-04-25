Стало известно, кто покажет бой Усик – Фьюри в Украине и сколько будет стоить просмотр

Украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) в субботу, 18 мая, проведет поединок против британского обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). На кону боя впервые за 25 лет в истории дивизиона будут стоять все титулы. Грандиозное шоу примет аравийский Эр-Рияд и стадион Kingdom Arena, а боксеры получат рекордные гонорары в своих карьерах.

Видеосервис Megogo объявил о том, что стал официальным транслятором боя. Просмотр самого ожидаемого боксерского события года будет доступен по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляцию можно будет найти в разделе "Спорт", на собственном канале "Megogo Гонг" и на отдельном поп-ап-канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Новым подписчикам платформы придется выложить от 29 гривен для просмотра поединка. Именно столько стоит пробная подписка "Максимальная" на семь дней. Бесплатный показ супербоя не планируется.

Накануне появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Перед этим Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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