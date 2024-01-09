Полное расписание сборной Украины по футболу в 2024 году: календарь матчей

Сборная Украины по футболу в 2024 году сыграет как минимум в плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, а также новом розыгрыше Лиги наций. Последняя станет одним из этапов квалификации на мировое первенство-2026, что делает результаты в ней чрезвычайно важными.

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"Сине-желтые" под руководством тренера Сергея Реброва проведут минимум семь официальных матчей. Первый из них состоится 21 марта в Боснии, где наши футболисты поспорят с местной командой за право сыграть в финале отбора Евро-2024. Независимо от результата следующая встреча украинцев пройдет 26 марта с кем-то из пары Израиль – Исландия.

В случае победы над боснийцам и затем в финале плей-офф над израильтянами или исландцами подопечные Реброва станут участниками первенства континента. Там соперниками "сине-желтых" станут Бельгия, Словакия и Румыния. Оппонентов по Лиге наций украинцы узнают после жеребьевки 8 февраля.

Вашему вниманию расписание матчей сборной Украины в 2024 году.

21 марта, 21:45. Отбор Евро-2024. Плей-офф. Босния и Герцеговина – Украина.

26 марта. 21:45. Украина – Израиль/Исландия.

Евро-2024 (если команда пробьется на турнир)

17.06, 16:00. Группе Е. Румыния – Украина

21.06, 16:00. Группе Е. Словакия – Украина

26.06, 19:00. Группе Е. Бельгия – Украина

Лига наций 2024/2025

5-7 сентября

8-10 сентября

10-12 октября

13-15 октября

14-16 ноября

17-19 ноября

Отметим, что в Лиге наций Украина выступит в Дивизионе В. При жеребьевке "сине-желтые" будут сеяться из второй корзины.

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.

Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия.

Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория.

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) не включил сборную России в новый розыгрыш Лиги наций.

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