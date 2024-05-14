Выступление без трусов, скандал из-за насилия и разбитый кубок: пять событий Евровидения 2024, вызвавших резонанс

Почти любое всемирное шоу не может пройти без факапов, но Евровидение 2024, пожалуй, побило рекорд по их количеству, ведь моментов, чем он точно запомнится зрителям, существует минимум пять. В этом году в конкурсе участвовало немало небинарных лиц, необычных для многих людей, некоторые едва не полностью обнажились, чтобы вжиться в роль, а кто-то все же показал классический номер.

Экшена шоу хватало и все время это держало в напряжении, или заставляло челюсть самостоятельно открываться. Metro собрал несколько событий, которыми запомнится Евровидение 2024.

Голый Windows95man на сцене

Пока украинцы были шокированы слишком откровенным образом Windows95man на сцене во время исполнения конкурсной песни "No rules!" представитель из Финляндии обманул "весь мир", ведь был одет в бежевые стринги, которые с помощью видеооператоров удалось удачно скрыть. Ну, возможно, не совсем удачно, ведь к концу номера все же часть обнаженного тела была видна.

Однако ярые еврофаны еще до начала Евровидения 2024 знали, что на самом деле на артисте белье бежевого цвета, которое сливалось с телом кожи.

Дисквалификация хитмейкера Йоста Кляйна

Европейский вещатель официально дисквалифицировал представителя Нидерландов за 8 часов до финала из-за якобы насильственного инцидента в сторону работницы языкового союза. Как сообщали медиа, артист угрожал неназванной женщине из съемочной группы, когда тот якобы не хотел, чтобы его снимали. Эта новость стала шоком не только еврофанам, но и конкурентам артиста. Так участники из Эстонии – MIINUST x Puuluup – и некоторые другие конкурсанты, чьи имена не называют, рассматривали возможность бойкотирования финала из-за дисквалификации Йост Кляйна, но это прошло, и в финале выступили 25 из 26 стран.

Освистывание исполнительного директора Мартина Эстердаля

Мартин Эстердаль является лицом Европейского языкового союза, поэтому именно перед оглашением результатов конкурса он должен был подтвердить готовность статистических данных и выбора финалиста. Однако именно тогда, когда исполнительный директор взял в руки микрофон, публика начала его освистывать и осуждать якобы плохое управление событием.

Великобритания снова потерпела неудачу

Страну в очередной раз за последние 25 лет обходят с баллами на Евровидении, хотя в 2022 году Сему Райдеру с песней "Space man" удалось завоевать 2 место для своей страны. В этом году Олли Александер с треком "Dizzy" получил 0 баллов от зрителей и всего 46 – от жюри.

Разбитый хрустальный микрофон

Во время победного выступления обладатель хрустального микрофона небинарный Nemo из Швейцарии нечаянно разбили свою статуэтку, не подсчитав силы во время падения на колени. К счастью, ситуация закончилась оптимистично – они получили еще один кубок, однако, без нанесенного принта песенного конкурса этого года.

Статуэтка сломалась в области "ножки", когда победитель поставил ее на сцену, приложив определенную силу. В это время пострадал большой палец Nemo. Впоследствии уже на пресс-конференции им вынесли новый хрустальный микрофон, но уже без символики года – классический принт Евровидения без указанной страны и года.

Ранее OBOZ.UA писал, с какой песней могли выступать Jerry Heil и alyona alyona. Они должны были спеть свой новый хит, но чуть ли не в последний момент передумали и предпочли трек, благодаря которому Украина заняла 3 место в финале.

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