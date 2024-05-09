Евровидение-2024: когда финал, где смотреть онлайн и как голосовать

Уже в эту субботу, 11 мая, в Мальме, Швеция, определится имя победителя 68-го песенного конкурса Евровидение 2024. За хрустальный микрофон будет бороться и Украина, которая в первом полуфинале добыла в борьбе свое место в гранд-финале.

Гранд-финал начнется в 22:00 по киевскому времени. OBOZ.UA расскажет, где его можно посмотреть.

Итак, как уже отмечалось, финал Евровидения состоится в субботу, 11 мая. Но еще до этого вы можете посмотреть на OBOZ.UA все подробности второго финала и видео выступлений участников в онлайн трансляции.

Где смотреть финал Евровидения-2024?

Уже традиционно посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном YouTube-канале Eurovision, однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":

Официальный Facebook-аккаунт Евровидения;

Сайт Суспільне Культура;

Сайт Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Євробачення Україна.

Посмотреть версию с переводом можно будет и в приложении "Дія". Кроме того, OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, что впервые за многие годы в голосовании за участников песенного конкурса Евровидения произошли существенные изменения. Теперь времени на то, чтобы отдать голос, будет значительно больше. То есть голосование зрителей в финале начнется не после выступлений всех конкурсантов, а как только первый участник выйдет на сцену. Еще больше об изменениях в правилах Евровидения в этом году читайте по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что по состоянию на 9 мая Украина остается в топ-3 в рейтинге букмекеров среди участников Евровидения-2024.

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