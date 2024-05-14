Где и сколько украинцы могут заработать летом: лучшие вакансии для сезонной подработки

В летний период появилось много вакансий для сезонной работы, включая позиции вожатых, аниматоров, барменов и администраторов с зарплатой от 10 000 до 24 000 грн. Эти вакансии расположены по всей Украине, в частности в Киевской области, Львове, Луцке и Чернигове, и предлагают разные условия труда, включая питание и проживание за счет работодателя.

OBOZ.UA исследовал разные предложения на специализированном портале для поиска работы и подобрал ряд актуальных вакансий для летней подработки. Исходя из представленных разными работодателями вакансий, для сезонной подработки в Украине чаще всего ищут:

вожатых;

аниматоров;

воспитателей;

администраторов;

барменов;

продавцов;

спасателей;

водителей.

Актуальные вакансии для подработки летом

Молодежное и стильное кафе Coffee Streetart в Киеве ищет бариста на сезонную работу. Заработная плата колеблется от 19000 до 24000 грн. Кофейня открыта для кандидатов от 17 лет и старше, предоставляя возможность присоединиться к их дружному коллективу.

Мерчендайзер на сезон ищут в Луцке у компании IDS Ukraine (лидер украинского рынка минеральных вод во всех категориях). Зарплату обещают от 15000 грн. Трудоустройство – официальное.

Воспитателя-вожатого в летний лагерь ищут в компании "Planetclub" в Ирпене. Зарплату обещают от 14 тысяч гривен. Обязанности работника будут включать организацию развлекательных и учебных мероприятий для детей, формирование команды и обеспечение безопасности детей на протяжении всего времени пребывания в лагере.

При этом необходимо иметь среднее специальное образование и опыт работы с детьми. Уточняется, что есть также перспектива продолжения сотрудничества с сентября.

Парк дикой природы "Беремицкое" в Козелецком районе Черниговской области ищет администратора на сезонную работу. Расположение парка удобно: 75 км от Киева и 88 км от Чернигова.

Для сотрудников организован трансфер из Киева, Чернигова, Остра и Козельца. Хотя уровень зарплаты не уточняется, парк предлагает плавающий график работы, включая ночные смены. Размещение в рабочие дни предоставляется бесплатно, а также обеспечивается корпоративное питание.

Ресторанно-гостиничный комплекс Bartolomeo Best River Resort в Днепре объявляет об открытии вакансии спасателя на летний сезон. Работодатель обещает своевременную выплату заработной платы, однако точная сумма не указана. Питание обеспечивается на средства компании.

Для получения этой работы кандидат должен иметь хорошую физическую подготовку, уметь хорошо плавать, оказывать первую медицинскую помощь, быть ответственным и выносливым. Также необходимо иметь соответствующее удостоверение спасателя.

Американская кондитерская Milk Bar в Киеве ищет продавца мороженого, предлагая зарплату от 15 000 грн. Новому сотруднику обещают работу в дружеской и профессиональной атмосфере, возможности для развития и карьерного роста. Кроме того, компания обеспечивает гарантированную оплачиваемую стажировку, которая поможет новичкам быстро адаптироваться к рабочему процессу и получить необходимые навыки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время в Украине только в одной сфере будут нанимать на работу чаще, чем увольнять – в строительстве. В остальном же будут увольнять работников гораздо чаще, чем нанимать новых.

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