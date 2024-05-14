Новый 'мирный план' Китая: КНР и РФ затеяли опасную игру против Украины в преддверии мирного саммита в Швейцарии

В начале мая состоялась серия визитов спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в страны так называемого Глобального Юга. Китайский дипломат, занимающийся урегулированием ситуации вокруг войны России против Украины, в этот раз посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ, Турцию, Египет, а также провел целую серию встреч с представителями Индонезии, Казахстана, Бразилии, Южной Африки. Пекин согласовывал с этими странами свой подход к так называемому "охлаждению" войны.

Новый "мирный" план Китая состоит из шести пунктов. С большой вероятностью, этот документ станет альтернативой мирному плану, предложенному Украиной. Таким образом КНР и РФ (больше всего, что во время своего визита к Си китайские предложения поддержит также и Путин) начали активный этап по уничтожению украинского плана мира. Учитывая, каким образом китайцы продвигают свои "мирные инициативы", они не будут против того, чтобы война продолжалась и дальше.

Что это за новые мирные предложения Китая, почему они появились именно сейчас и какую угрозу представляют для Украины, – в материале OBOZ.UA.

Что предполагает новый план

В преддверии июньского саммита мира в Швейцарии, на котором представители мировых государств должны обсудить украинскую Формулу мира, китайцы решили "завладеть разумом" стран Глобального Юга.

С 3 по 9 мая спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй провел очередной раунд челночной дипломатии по политическому урегулированию "украинского кризиса". Он посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Соединенные Арабские Эмираты. Ли Хуэй также общался с официальными лицами Бразилии, Южной Африки, Индонезии, Казахстана и других стран. Как отмечают в МИД КНР, "Китай провел углубленный обмен мнениями со всеми сторонами по поводу украинского кризиса, и все стороны в целом согласились с предложениями Китая, призывая к охлаждению ситуации".

В чем заключаются китайские "мирные" инициативы:

– Призыв придерживаться "трех принципов" для охлаждения ситуации: остановки военных действий, необострения конфликта и нераспространения его на новые территории.

– Признание того факта, что диалог и переговоры – единственно возможный способ разрешения кризиса. Стороны конфликта должны создать условия для возобновления прямого диалога и способствовать деэскалации ситуации до достижения всеобъемлющего режима прекращения огня.

– Увеличить гуманитарную помощь территориям и предотвратить более масштабный гуманитарный кризис. Стороны конфликта должны избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных. Поддержка сторон обмена военнопленными.

– Противодействовать использованию ядерного, биологического и химического оружия, предотвращать распространение ядерного оружия и избегать ядерных кризисов.

– Противодействовать вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, такие как атомные электростанции. Все стороны должны соблюдать международные законы, такие как Конвенция по ядерной безопасности. (Здесь, очевидно, подразумевается не только возможность применения ядерного оружия, но и ситуация вокруг ЗАЭС).

– Совместно поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.д., совместно поддерживать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также обеспечивать стабильность глобальной системы снабжения.

Заморозка за счет Украины

Нынешний "мирный план" Китая несколько отличается от "12 шагов к миру", который КНР предлагала раньше. Так, в "12 шагах" было предложение отказаться от "односторонней санкционной политики", а решать вопрос санкций только по соответствующей резолюции Совбеза ООН. Сейчас нет никаких призывов к таким изменениям. Как отсутствуют и упоминания о соблюдении устава ООН, территориальной целостности, уважении к суверенитету. Раньше Китай хотя бы официально все это заявлял.

Теперь КНР фактически предлагает заморозить линию фронта, которая будет существовать на момент принятия этого плана. Это означает, что Украина останется без части своей территории, оккупированной РФ, с непонятными перспективами и на неопределенный срок. Таким образом Китай фактически предлагает то, против чего всегда официально выступал – нарушить международное право, что зафиксирует проигрыш Украины.

Фактически Китай с Россией сейчас разыгрывают два варианта. Либо война продолжается с непонятными ужасающими перспективами превратиться во что-то более глобальное и страшное, или же прекратить ее сейчас, без каких-либо условий, а дальше уже садиться и говорить об остальном.

Путешествие спецпредставителя КНР именно в страны Юга неслучайно, ведь Китай предлагает им простые вещи, которые решат, как им кажется, возникшие из-за войны их проблемы. Кто же будет выступать против того, чтобы "конфликт" прекратился? Эту позицию разделяют многие страны Глобального Юга, которые понесли экономические потери из-за войны. Теперь если Украина просто откажется от китайского плана и будет говорить, что вообще-то нужно соблюдать международное право, то Китай и Россия скажут: ну видите, мы предлагали прекратить огонь, кровопролитие, чтобы спасти гражданское население и возобновить экономическое сотрудничество, а они хотят дальше воевать. .

К чему стремятся китайцы

Обнародование этих предложений именно сейчас свидетельствует о том, что КНР и РФ не собираются просто наблюдать за подготовкой Украины и Запада к мирному саммиту в Швейцарии. Главная попытка – размыть украинское содержание на саммите, сохранив российскую оккупацию украинских территорий. Продемонстрировать, что формуле, с которой будет выступать президент Украины Владимир Зеленский, есть "интересная" альтернатива. Скорее всего, она будет предложена для обсуждения среди участников мирного саммита. Учитывая результаты последних визитов спецпредставителя КНР, ее могут поддержать многие страны Глобального Юга.

При этом уже понятно, что китайский план "заморозки" не предполагает решения проблем, связанных с нарушением международного права Россией. Фактически создается ситуация, при которой РФ продолжает контролировать около 20% суверенной украинской территории. И это главная опасность не только для Украины.

Замаскированный план России

"Круг стран, с которыми китайский спецпредставитель общался, скорее склоняется к поддержке России. Они не являются репрезентативными с точки зрения интересов всего Глобального Юга. Нет Индии, которая постепенно становится сильным мировым игроком. Казахстан также не является достаточно нейтральной страной. Он стал хабом для российской экономики. Саудовская Аравия имеет тесные экономические отношения с РФ. То есть они, скорее всего, поддерживают мирный план, который будет играть на руку РФ. Касательно шести пунктов, которые озвучил Китай, то это замаскированный российский план" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

По его мнению, основная цель КНР и РФ – сорвать Глобальный саммит мира и имплементацию украинской Формулы мира, базирующейся на международном праве.

"Когда читаешь этот план, то удивляешься тому, чего там нет. Там отсутствует упоминание об уставе ООН, международном праве и принципах соблюдения суверенитета. И это вызывает очень серьезные вопросы. Потому что ключевое для Украины – восстановление территориальной целостности. Какое отношение самого Китая к этому вопросу? Если он против этого или пытается избежать этих вопросов, здесь не о чем говорить. Ведь среди озвученных шести пунктов нет упоминания или призыва к какому-то восстановлению территориальной целостности нашей страны.

Или, например, их предложение о том, что диалог и переговоры "являются единственным возможным путем решения украинского "кризиса". Это не так. Единственным возможным путем является соблюдение международного права", – считает Александр Мережко.

По словам Мережко, возникают вопросы и еще к одному пункту, а именно: "стороны конфликта должны создать условия для возобновления прямого диалога и способствовать деэскалации". Ведь сегодня Россия не стремится ни к диалогу, ни к прекращению огня и бомбардировок украинских городов.

По мнению Александра Мережко, наиболее положительный блок в этом "мирном плане" – противодействие использованию ядерного оружия и предотвращению его распространения. "Но опять же, кто шантажирует использованием ядерного оружия? Россия. То есть надо обращаться конкретно к ней, а не писать завуалированно", – отмечает он.

"А вот пункт о "совместной поддержке безопасности ключевой инфраструктуры нефте- и газопроводов" – это уже конкретно против нас направлено. Это явно пророссийский пункт. То, что наши дроны разрушают российские НПЗ, беспокоит Россию и Китай.

В целом же основная цель этого плана – саботировать имплементацию украинской формулы и представить ложную альтернативу в интересах России и самого Китая", – констатировал Александр Мережко.