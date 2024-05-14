'Не останавливайся': на полумарафоне Новой почты во Львове бегуны собрали 2 млн грн для реабилитации военных

Во Львове 11 и 12 мая состоялся благотворительный полумарафон, организованный Новой почтой совместно с NewRun, под лозунгом "Не останавливайся!". Благодаря событию собрали 2 млн грн для пациентов реабилитационного центра Unbroken.

В забегах во Львове приняли участие более 3000 бегунов со всей страны, в том числе военные из центра Unbroken, ветераны на протезах, волонтеры, профессиональные бегуны и любители.

С начала полномасштабного вторжения это уже второе беговое офлайн-мероприятие, которое организовала Новая почта совместно с NewRun. Полумарафон "Не останавливайся" посвятили украинцам, которые ежедневно приближают нашу победу.

"Наши марафоны – это прежде всего испытание собственных сил каждого из нас и проявление благодарности и поддержки людям, которые не останавливаются в борьбе за нашу свободу и будущее Украины. Это марафон единения всех украинцев. Сегодня приехали киевляне, харьковчане, полтавчане, чтобы поддержать и поблагодарить защитников и защитниц", – рассказала соучредительница Новой почты Инна Поперешнюк.

В первый день организаторы провели детские забеги на 100 и 500 метров. Свои первые дистанции преодолели 700 детей. А уже 12 мая участники бежали на 21, 10 и 5 км.

В забегах приняли участие также соучредитель New Run Максим Кривенко, шоумен Анатолий Анатолич и известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Участники также пробежали дистанцию "Благодарности" – специальный забег длиной в 1 километр, посвященный каждому, кто в тяжелых боях борется за свободу и независимость Украины.

Дистанцию возглавили пациенты центра реабилитации Unbroken – 45 военных, которые получили тяжелые ранения на войне, однако продолжают борьбу и являются примером стойкости и несокрушимости.

"Такие мероприятия очень важны, ведь здесь собралось много людей, которые хотят испытать себя. Я недавно на протезе и поначалу сомневался, справлюсь ли с дистанцией в 1 км. Ведь ходить по больнице – это одно, а быть здесь – это другое. Но во мне проснулся азарт, и я даже пожалел, что не выбрал большую дистанцию. Верьте в себя, не останавливайтесь!" – говорит пациент реабилитационного центра Unbroken Сергей.

"Очень круто, чувствуется поддержка от людей, такие эмоции бурные", – поделился впечатлениями военнослужащий Александр Рясный, который в сентябре 2023 года потерял ногу после ранения на Запорожском направлении. На мероприятии во Львове он решил преодолеть на протезе символическую дистанцию в 70 метров.

Военнослужащий Кирилл Глигор намерен продолжать бегать и увеличивать дистанции.

"Впечатления прекрасные. Очень эмоции хорошие. Спасибо за поддержку. Конечно, хочется бегать. Потому что это только учебный протез. Хочется в дальнейшем уже пробежать этот марафон. Хотя бы километр для начала. А потом уже и на 10", – сказал Кирилл Глигор.

Благодаря событию удалось собрать 2 млн грн, которые организаторы перечислят на физическую реабилитацию и адаптацию военных из центра Unbroken.

Следующий марафон Новая почта планирует провести осенью этого года в Киеве.