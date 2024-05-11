Чемпионат мира-2024 по хоккею: календарь, расписание трансляций, результаты, таблицы

В чешских Праге и Остраве в пятницу, 10 мая, стартовал чемпионат мира по хоккею-2024, который продлится до 26 мая. Турнир примут арены О2 и Ostravar. 16 команд разбиты на две группы, по четыре лучших коллектива выйдут в стадию плей-офф.

Действующим победителем турнира является сборная Канады, которая в финале турнира-2023 обыграла команду Германии – 5:2.

Группа А (Прага): Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Группа В (Острава): США, Германия, Швеция. Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЧМ-2024 ПО ХОККЕЮ

В Украине матчи мирового хоккейного первенства транслируют телеканал "Суспільне Спорт" и портал suspilne.media в разделе "ЧМ-2024 пол хоккею".

КАЛЕНДАРЬ ЧМ-2024 ПО ХОККЕЮ

Групповой этап

10 мая, пятница

17:20. Словакия – Германия – 4:6 / ОТЧЕТ

17:20. Швейцария – Норвегия – 5:2

21:20. Швеция – США – 5:2

21:20. Чехия – Финляндия – 1:0, буллиты / ОТЧЕТ

11 мая, суббота

13:20. Франция – Казахстан

13:20. Великобритания – Канада

17:20. Польша – Латвия

17:20. Австрия – Дания

21:20. США – Германия

21:20. Норвегия – Чехия

12 мая, воскресенье

13:20. Словакия – Казахстан

13:20. Финляндия – Великобритания

17:20. Латвия – Франция

17:20. Дания – Канада

21:20. Швеция – Польша

21:20. Австрия – Швейцария

13 мая, понедельник

17:20. США – Словакия

17:20. Норвегия – Финляндия

21:20. Германия – Швеция

21:20. Швейцария – Чехия

14 мая, вторник

17:20. Казахстан – Латвия

17:20. Дания – Норвегия

21:20. Польша – Франция

21:20. Канада – Австрия

15 мая, среда

17:20. Германия – Латвия

17:20. Чехия – Дания

21:20. Словакия – Польша

21:20. Швейцария – Великобритания

16 мая, четверг

17:20. Казахстан – Швеция

17:20. Финляндия – Австрия

21:20. США – Франция

17 мая, пятница

17:20. Германия – Казахстан

17:20. Великобритания – Дания

21:20. Польша – США

21:20. Канада – Норвегия

21:20. Чехия – Австрия

18 мая, суббота

13:20. Латвия – Швеция

13:20. Дания – Швейцария

17:20. Германия – Польша

17:20. Канада – Финляндия

21:20. Франция – Словакия

21:20. Чехия – Великобритания

19 мая, воскресенье

17:20. США – Казахстан

17:20. Норвегия – Австрия

21:20. Словакия – Латвия

21:20. Швейцария – Канада

20 мая, понедельник

17:20. Швеция – Франция

17:20. Великобритания – Норвегия

21:20. Казахстан – Польша

21:20. Финляндия – Дания

21 мая, вторник

13:20. Франция – Германия

13:20. Австрия – Великобритания

17:20. Латвия – США

17:20. Канада – Чехия

21:20. Швеция – Словакия

21:20. Финляндия – Швейцария

Плей-офф

Четвертьфинал

23 мая, четверг

17:15. 1A – 4B

17:15. 2A – 3B

21:15. 1B – 4A

21:15. 2B – 3A

Полуфинал

25 мая, суббота

15:15. 1A/4B – 2A/3B

19:15. 1B/4A – 2B/3A

Матч за 3-е место

26 мая, воскресенье

16:15. Проигравший полуфинала 1 – Проигравший полуфинала 2

Финал

21:15. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира 2024 года по хоккею в Чехии болельщикам запретили использовать символику России и Беларуси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!