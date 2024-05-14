Где бесплатно смотреть финал Кубка Украины по футболу: расписание трансляций

В среду, 15 мая, донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла" разыграют 32-й Кубок Украины по футболу. Поединок состоится в Ривном на стадионе "Авангард" и начнется в 19:00. Все средства от продажи билетов Украинская ассоциация футбола перечислит на нужды военных.

Матч в прямом эфире покажет телеканал ICTV2, который доступен в бесплатном цифровом эфире Т2, а также в любой из подписок медиасервиса MEGOGO ("Національне ТБ", "Легка", "Оптімальна", "Максимальна"). Комментировать игру будут Денис Босянок и Роман Бебех.

До этой встречи команды дважды встречались в текущем сезоне украинской Премьер-лиги. В первом круге победила "Ворскла" (1:2), а весной этого года в Полтаве сильнее был "Шахтер".

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в полуфинале "Шахтер" обыграл "Черноморца" (Одесса) (4:1), а "Ворскла" победила житомирское "Полесье" (1:0).

Действующим обладателем Кубка Украины является "Динамо", которое в 2021 году выиграло в финале у "Зари". В сезоне 2021/22 розыгрыш турнира был завершен из-за полномасштабного вторжения России. В сезоне 2022/23 Кубок Украины не разыгрывался.

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