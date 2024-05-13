На ЧМ-2024 по хоккею произошла грандиозная сенсация

Сборная США по хоккею потерпела сенсационное поражение от команды Словакии на чемпионате мира 2024 года, который в эти дни проходит в Чехии. Североамериканцы считались явными фаворитами игры, однако европейцы оказались сильнее в овертайме – 5:4.

Словаки, на победу которых давали средний коэффициент 5.18, уже в первом периоде шокировали опонента. Уже к 12-й минуте они дважды поразили ворота американцев, состав которых практически полностью состоится из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В начале второй трети поединка США сквитали одну шайбу, но практически сразу всего за полторы минуты получили два гола. Европейцы провалились в третьем периоде, позволив соперникам сравнять счет и перевести игру в дополнительную пятиминутку в формате 3х3.

В итоге за 64 секунды до финальной сирены сборная Словакии вырвала победу благодаря точному броску практически от синей линии Милоша Келемена. Ему помог партнер, который закрыл обзор вратарю американцев.

Отметим, что в стартовой игре чемпионата словаки сенсационно проиграли Германии, которых США разбили 6:1.

Как сообщал OBOZ.UA, сборные Казахстана и Словакии устроили массовую драку во втором туре группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!