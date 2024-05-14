Визит во время обострения на фронте: с какой целью Блинкен прибыл в Киев и что он привез украинцам

Энтони Блинкен прибыл в Киев ночным поездом из Польши утром 14 мая для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "заверить украинцев в неизменной поддержке со стороны США". Это четвертый визит госсекретаря в Украину с начала полномасштабного российского вторжения, но впервые он носит экстренный характер.

"Прежде всего эта поездка направлена на то, чтобы послать четкий сигнал украинцам, которые, очевидно, находятся в очень тяжелом положении как в связи с боями на восточном фронте, так и потому, что российские войска расширяют атаки в Харьковской области", – сообщают американские СМИ.

Главные темы переговоров – поставка вооружений, соглашение о безопасности, а также подготовка к саммиту мира в Швейцарии.

О том, что стоит за визитом американского высокопоставленного чиновника в Украину, – в материале OBOZ.UA.

США пытаются выровнять ситуацию

"Блинкен в Киеве, чтобы направить серьезный сигнал уверенности украинцам, которые явно переживают очень трудный момент", – пишет Reuters. Подразумевается наступление россиян в Харьковской области и вероятное начало наступления на Сумщине, о котором предупредил начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Из-за задержки помощи от партнеров украинские войска оказались в очень тяжелом положении. Это признает и Белый дом.

"Как я уже говорил, мы признаем, что из-за задержки с помощью Украина оказалась в сложной ситуации, и мы пытаемся помочь им выбраться из нее как можно скорее", – заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на очередном брифинге в Белом доме.

В заявлении, опубликованном по прибытии Блинкена, Государственный департамент сообщил, что госсекретарь обсудит с президентом Украины и другими высокопоставленными украинскими чиновниками "последние события на поле боя, влияние новой американской помощи в сфере безопасности и экономики и другие обязательства, а также текущие работы по поддержке экономического обновления Украины".

Госсекретарь, со своей стороны, отметил основные приоритеты – он в Киеве, чтобы обсудить, как именно направить американскую помощь, чтобы как можно эффективнее укрепить украинскую оборону и даже больше – дать возможность Силам обороны Украины чаще брать инициативу на поле боя.

Во время встречи с Владимиром Зеленским Энтони Блинкен пообещал больше помощи, которая изменит ситуацию на поле боя.

"Мы знаем, что это сложное время, но мы также знаем, что помощь сейчас в пути, а какая-то уже поступила и скоро придет больше. Мы настроены вместе со многими другими партнерами Украины обеспечить, чтобы вы добились успеха на поле боя", – сказал Блинкен.

Очередной пакет готов

В преддверии визита Блинкена вопрос помощи был обсужден в тесном кругу чиновников обеих стран. Среди них советник президента США по национальной безопасности Салливан, глава Пентагона Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, министр обороны Украины Умеров, главком ВСУ Сырский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Джейка Салливана, администрация "старается ускорить темпы" поставок американского оружия в Украину. При этом артиллерия, часть ПВО и баллистические ракеты дальнего радиуса действия уже доставлены, некоторые уже на линии фронта.

Прежде всего Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о новом пакете помощи Украине.

"Скоро у нас будет еще один пакет в рамках программы президентских полномочий (PDA), потому что мы стараемся действительно ускорить темпы поставок. Как я уже говорил, мы признаем, что из-за задержки с помощью Украина оказалась в сложной ситуации, и мы пытаемся помочь ей выбраться из нее как можно скорее", – сказал Салливан. Американский чиновник отметил, что сейчас важен размер помощи и интенсивность поставок.

10 мая в США был одобрен пакет помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, куда вошли артиллерия, боеприпасы для ПВО (NASAMS), противотанковые боеприпасы, бронетехника, стрелковое оружие и другое вооружение.

Необходимо увеличить скорость поступления вооружения

"Этот визит я бы назвал "ожидаемо-неожиданным", ведь с начала большой войны такого рода посещения не анонсируются. Но главное, что это первый визит высокопоставленного чиновника из Вашингтона после одобрения закона, которым Украине предусмотрено выделение многомиллиардной военной помощи. Приезд госсекретаря США важен для того, чтобы вся эта помощь, которая уже выделена, была доставлена по назначению как можно быстрее. А как показывает ситуация в Харьковской области, сейчас нужна четкость и скорость в этом направлении, чтобы обеспечить оборону" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, возглавлявший посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, миссию Украины при НАТО, бывший замминистра иностранных дел Украины и замминистра обороны Украины.

По словам дипломата, одной из главных тем встречи Блинкена и Зеленского была оборона Харькова и области. Украине нужны системы Patriot для обеспечения воздушной обороны Харькова. И это сейчас является наиболее неотложным, потому что город постоянно под обстрелами.

"Что касается поступления помощи, то на уровне военных все эти вопросы были обсуждены в преддверии этого визита, 13 мая, во время видеоконференции с участием представителей Украины и США. Поэтому визит Блинкена хоть и неожиданный, но все же подготовленный, – уверен Игорь Долгов. – Собственно визит госсекретаря важен не только в том плане, что он увидит своими глазами наши военно-технические нужды, но также и чисто идеологически. Американцы хотят продемонстрировать поддержку именно тогда, когда она наиболее нужна. Это то, чего мы ждем от нашего главного стратегического партнера. Ведь задержка с помощью повлияла на ситуацию. Надо сейчас все это компенсировать. Не только тем, чтобы давать дополнительные средства, а и тем, чтобы все тщательно спланировать и быстро доставить. Поскольку выделить – это только часть дела. Вторая часть – логистика. Как быстро довезти сначала до границы, а дальше – куда надо".

По мнению Долгова, визит Блинкена не связан исключительно с усложнением ситуации на фронте, потому что она ухудшилась не вчера и не позавчера. У США и Украины достаточно важная и серьезная повестка дня. Поэтому этот визит будет использован также для того, чтобы продвинуться дальше по соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности с США. Европейский Союз недавно подтвердил, что есть значительное продвижение в том, чтобы завершить работу над соглашением с ЕС в сфере безопасности, поэтому ждем таких же шагов и от американских партнеров.

"Безусловно, для нас сверхважно соглашение по безопасности с США. Я думаю, что это один из самых актуальных пунктов переговоров во время визита Блинкена в Украину. Кроме того, приближается саммит мира в Швейцарии. И это тоже вопрос, который важен и в двусторонней повестке дня, и в целом для глобальной ситуации в мире", – отметил Игорь Долгов.