Выглядят дешево: три сочетания цветов, безнадежно портящих образ

Хотя отдельные цвета в образе часто ассоциируются именно с изысканностью и богатством, не всегда их сочетания вызывают аналогичные впечатления. Иногда комбинации отдельных оттенков совсем не подходят друг другу и выглядят пестро.

Не спасает даже, если один из цветов базовый – черный, бежевый, белый и т.д. Редакторы модного портала Who What Wear рассказали, каких сочетаний лучше избегать.

Черный и фуксия

Черная одежда считается вечно актуальной и почти всегда смотрится элегантно. Однако в сочетании с фуксией сдержанность в наряде теряется, а акцентом в образе становится ярко-розовый. Именно этот оттенок изысканным назвать сложно, а комбинировать его лучше осторожно и со светлой одеждой.

Фиолетовый и желтый

Каждый из этих оттенков можно стилизовать отдельно в изысканном луке, например, в виде аксессуаров или одного основного элемента. Однако вместе комбинация выглядит слишком ярко, чтобы назвать ее изысканной и дорогой.

Зеленый и красный

Так повелось, что зелено-красные образы, декорации и макияж у большинства людей ассоциируются с Новым годом. Эта параллель насколько укоренилась в культуре, что любые образы с зелеными и красными акцентами в куче могут вызвать не то впечатление, которое хотелось бы произвести.

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