Украинцам рассказали, что будет с ценами на билеты на поезда: в "Укрзалізниці" приняли решение

"Укрзалізниця" не намерена повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки в 2024 году. Таким образом, билеты на поезда по всей стране будут продавать по текущим ценам.

Об этом сообщили в самом перевозчике, передает Укринформ. Там отметили: рост стоимости билетов не заложен в финансовый план "Укрзалізниці".

"В финансовом плане на этот год не заложено повышение тарифов на перевозки. Ни на пассажирские, ни на грузовые", – говорится в сообщении.

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Ранее же "Укрзалізниця" запустила услугу мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа. Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат соответствующие пуш-сообщения – а при активированной функции автовыкупа будет поступать сообщение об уже купленных билетах. Там отметили:

воспользоваться услугой можно, скачав соответствующее приложение;

в приложении нужно будет авторизоваться через Дія.Підпис.

Доступен мониторинг билетов двух типов. В частности:

на конкретные поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

по направлениям – с возможностью отслеживать появление в продаже билетов на поезда между выбранными городами.

"В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" запускает модернизированный электропоезд на важном маршруте Львов – Ривне. В нем, среди прочего, будут розетки для зарядки гаджетов и столики для пеленания.

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