Украинцев кормили поддельными продуками: какие опасные

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили подпольное производство продуктов питания – в частности, еду быстрого приготовления и кофе. "Работали" делки в Черновицкой области в антисанитарных условиях.

Об этом сообщили в самом БЭБ. Там отметили: также злоумышленники производили поддельные специи и пр.

"Детективы БЭБ на Буковине разоблачили цех по незаконному производству кофе и специй. 6 человек организовали производство в антисанитарных условиях. Кофе, еду быстрого приготовления и специи продавали в больших объемах", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: во время обысков были изъяты квитанции, подтверждающие продажу фальсифицированной продукции. А кроме того:

линии для производства;

упаковочные станки;

компрессоры;

сырье;

тара;

черновые записи;

деньги;

мобильные телефоны;

автомобиль.

Украинцев поили поддельным алкоголем

Ранее же детективы БЭБ разоблачили подпольное производство алкоголя в Волынской области. Свою продукцию делки продавали по всей стране под видом более 50 известных мировых брендов.

"Группа лиц организовала работу завода по производству алкоголя более 50 известных мировых брендов. Нелегально изготовленную продукцию отправляли по почте по всей Украине. Оборудование по изготовлению и разливу ликероводочных изделий демонтировано. Примерная стоимость изъятого составляет около 5 млн грн", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого же БЭБ пресеекло незаконную деятельность подпольного производства алкогольных напитков в одном из районов Одессы. Его организатор делал на основе спирта напиток, который продавал под видом брендированных водки, коньяка или виски.

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