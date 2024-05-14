Кабмин назначил временных глав Минагрополитики и Мининфраструктуры: что о них известно

Во вторник, 14 мая, Кабинет Министров Украины назначил временных руководителей Минагрополитики и Мининфраструктуры. Ими стали Тарас Высоцкий и Василий Шкураков соответственно.

Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Временно возложено исполнение обязанностей: министра аграрной политики и продовольствия Украины на Высоцкого Тараса Николаевича; министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины – на Шкуракова Василия Александровича", – говорится в сообщении.

Василий Шкураков – с 3 августа 2021 года и по сей день занимал должность первого заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Известно, что в 2005 году он окончил магистратуру в Украинском государственном университете экономики и финансов, после чего вплоть до 2017 года работал в Министерстве финансов Украины.

Прошел путь от экономиста до директора Департамента. С 2018 года занимал должность заместителя Министра. Также в 2017-2018 годах был заместителем гендиректора по экономике и финансам ЧАО "Укргидроэнерго", а в 2020 году был назначен гендиректором ЧАО "Укрфинжилье".

Тарас Высоцкий по сей день был первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. Окончил Национальный университет биоресурсов и природопользования, а также Университет им. Гумбольдта в Берлине. С сентября 2019 занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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