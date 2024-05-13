Украинцев поили поддельным алкоголем: где был риск купить "паленку"

В Украине детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили подпольное производство алкоголя. "Работали" делки в Волынской области, а свою продукцию продавали по всей стране под видом более 50 известных мировых брендов.

Об этом сообщили в самом БЭБ. Там отметили, что на территории незаконного производства детективы изъяли:

свыше 15 тыс. литров фасованной продукции;

5,5 тонн спирта;

1 тонну готовой жидкости для разлива.

"Группа лиц организовала работу завода по производству алкоголя более 50 известных мировых брендов. Нелегально изготовленную продукцию отправляли по почте по всей Украине. Оборудование по изготовлению и разливу ликероводочных изделий демонтировано. Примерная стоимость изъятого составляет около 5 млн грн", – говорится в сообщении.

В Одессе продавали "паленую" водку

Ранее же БЭБ "накрыло" незаконное производство водки в Одессе. Продукцию делки продавали через сайт, а также отправляли службами доставки и лично заказчикам.

"В антисанитарных условиях они производили алкогольную продукцию под видом водки. Для этого использовалось нежилое помещение в одном из районов Одессы. Готовую продукцию продавали через сайт, отправляли службами доставки, а также сами развозили заказчикам", – рассказали в Бюро.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого же БЭБ пресеекло незаконную деятельность подпольного производства алкогольных напитков в одном из районов Одессы. Его организатор делал на основе спирта напиток, который продавал под видом брендированных водки, коньяка или виски.

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