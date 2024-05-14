Какие доллары не примут в банках и обменниках: вот что обязательно нужно проверить

В Украине часть купюр банки и обменники могут принимать для обмена. Вместо этого такие доллары могут принять на инкассо: такую услугу оказывают не все банки, при этом купюры примут с оплатой комиссии.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Согласно правилам Нацбанка, банки и обменники должны принимать все купюры кроме имеющих признаки значительного повреждения. Речь идет о таких купюрах:

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты

;с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

имеют явные типографские недостатки;

банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банкомемитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

По согласованию с ответственным подразделением Банка:

разорванные (разрезанные) на части;

обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения).

Отметим, что в Украине покупать валюту или продавать ее можно фактически без ограничений. Однако в случае, если вы производите операции на сумму от 400 тыс. грн в эквиваленте, придется пройти идентификацию и предоставить документы, подтверждающие источник доходов.

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