"Ситуация очень сложная". Украина осталась без большого объема генерации электричества, но удары России по энергетике станут неэффективными

Украинская энергосистема утратила 8 ГВт мощности, в связи с чем вынуждена покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров (по данным энергетиков, по состоянию на январь-2022 обшая можность украинских электростанций составляла 34 ГВт). При этом власти намерены развивать децентрализованную генерацию – чтобы минимизировать последствия от российских ударов России.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: развитие децентрализованной генерации будет происходить одновременно с ремонтами поврежденных энергообъектов.

В целом же, признал глава правительства, ситуация в энергосистеме страны сложная. Но до отопительного сезона риски надеются успеть минимизировать.

"Ситуация очень сложная. Потеряв 8 ГВт мощности, вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации", – говорится в сообщении.

В то же время он отметил: Кабмин уже принял постановление, упрощающую размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей. "Снимаем целый ряд бюрократических процедур, чтобы процесс двигался быстрее", – подчеркнул Шмыгаль.

Удары России по энергетике Украины станут неэффективными

В то же время Украина может снизить эффективность российских ударов по энергосистеме, в частности, за счет децентрализованной генерации. Как объяснили в "Укрэнерго", по этому принципу вместо нескольких больших энергообъектов запускается в работу много меньших – это позволяет максимально нивелировать последствия возможного разрушения любого из них, ведь урон будет сравнительно незначительный.

Само же создание такой системы, отмечается, обеспечит украинской энергосистеме более сильную устойчивость. Ведь "в случае, если один из этих объектов поврежден, другие могли бы работать и обеспечивать энергопитание для населения, критической инфраструктуры и промышленности".

"Надо переформатировать работу архитектуры энергосистемы таким образом, чтобы вместо, условно, 20 крупных мощных объектов, которые являются лакомым призом для нашего врага – ибо когда попадание в такой большой объект, то сразу из энергосистемы исчезает достаточно существенный объем мощностей – ... было 100-200 маленьких, которые будут рассредоточены по всей территории Украины. И особенно сконцентрированы вокруг, например, промышленных регионов или таких крупных городов, как Харьков, Днепр, Киев, Львов, Одесса", – рассказала OBOZ.UA директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Что нужно делать для улучшения ситуации в энергетике

В свою очередь, в Минэнерго призвали украинцев уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы. Особенно вечером с 17:00 до 22:00.

Промышленность – пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему. А также "максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее из энергосистемы Украины вывели 2 гидроэлектростанции (ГЭС). Причина – значительные повреждения из-за российских обстрелов.

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