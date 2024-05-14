В ЕС окончательно утвердили план по деньгам для Украины: какую сумму помощи предусматривает рекордная программа

В Евросоюзе окончательно одобрили План Украины, необходимый для реализации рекордной программы помощи Ukraine Facility на 50 млрд евро. Это решение полноценно запускает программу и дает Украине возможность получить 1,89 млрд евро предварительного финансирования.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: в целом в 2024 году Украина рассчитывает получить в рамках программы 16 млрд евро.

"ЕС окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро. Одобрение Плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility – наше государство получит 1,89 млрд евро предварительного финансирования. В целом же в этом году в рамках программы рассчитываем привлечь 16 млрд евро. Это усилит нашу финансовую устойчивость в условиях полномасштабной войны с Россией", – говорится в сообщении.

Отметим: Украине уже получала помощь от ЕС в рамках Ukraine Facility. Так, первый транш поступил в марте-2024 и составлял 4,5 млрд евро. По сути он включал в себя три "денежных перевода" сразу – по 1,5 млрд евро за каждый месяц с начала 2024 года (январь, февраль и март).

А в апреле был осуществлен второй транш. Его размер составил 1,5 млрд евро.

Какие условия получения Украиной денег от ЕС

Ukraine Facility – это программа рекордной экономической помощи от ЕС, по которой Украина в течение 4 лет (то есть до 2027 года) получит 50 млрд евро при условии выполнения определенных условий.

Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов. Собственно, средства будут разделены на прямое финансирование (33 млрд евро) и грантовые выплаты (17 млрд евро), которые будут включать техническую поддержку для осуществления реформ, покрытия процентов по кредитам и финансирования рисков в приоритетных сферах.

Для получения помощи Украина должна провести 69 реформ из 15 разделов. Успехи каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия. В частности, согласно плану, в изменениях нуждаются такие отрасли:

реформа госуправления и управления государственными деньгами;

судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среда;

региональная политика и децентрализация;

энергетический сектор, зеленый переход и защита окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

цифровая трансформация.

Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС будет перечислять транш помощи. Если нет – финансирование не будет поступать.

Как объясняли ранее в Министерстве финансов, полученные в рамках плана средства должны быть направлены на поддержку государственного бюджета и реализацию проектов восстановления страны. "Программа дополнит существующие инструменты поддержки Украины. Такие как бюджетные гарантии, финансовые инструменты и другое финансирование для развития частного сектора", – рассказали в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Агентство Соединенных Штатов по международному развитию USAID выделило Украине 190 млн долларов на программу "Обеспечение энергоснабжения, устойчивости и устойчивой работы энергосетей Украины". В рамках программы Украине будет оказана помощь в сфере энергетики в течение ближайших пяти лет.

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