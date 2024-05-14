Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Киев. Фото

Во вторник, 14 мая, в Киев прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Он намерен продемонстрировать солидарность его страны с Украиной, которая пытается отразить повторное наступление войск РФ на северо-восточной границе.

Об этом чиновник сообщил в соцсети X после того, как сошел с поезда в столице. Под постом обнародовал и фото прибытия на вокзал.

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии", – написал он.

Агентство Reuters подчеркнуло, что речь идет о первом визите в Украину высокопоставленного американского чиновника с тех пор, как Конгресс после долгого отложения принял военную помощь стране на $61 млрд. Блинкен надеется "послать мощный сигнал успокоения украинцам, находящимся в очень тяжелой минуте".

"Миссия на самом деле состоит в том, чтобы поговорить о том, как наша дополнительная помощь будет осуществляться таким образом, чтобы помочь укрепить их защиту, дать им все больше отбирать инициативу на поле боя", – сказал чиновник из делегации госсекретаря США.

Он добавил, что дополнительная артиллерия, ракеты большой дальности (ATACMS) и ракеты ПВО, одобренные Джо Байденом 24 апреля, "уже достигают украинских сил". Блинкен же приехал, чтобы заверить власти в неизменной американской поддержке, и выступить с речью, "сосредоточенной на будущем Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Блинкен заявил, что США вместе с партнерами помогли Украине усилить защиту цифровых сетей от российских кибератак в начале полномасштабной войны. Он подчеркнул, что речь идет о защите важных государственных данных для устойчивости национальных коммуникаций и другой критической инфраструктуры.

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