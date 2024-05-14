Каждый четвертый новый ФЛП в Украине закрывается: сколько предприятий уже прекратили свою деятельность

За первые четыре месяца 2024 года более 23% вновь созданных ФЛП в Украине закрылись. Больше закрытий состоялось в Киеве, Харьковщине и Днепропетровщине, причем чаще всего прекращали деятельность предприятия в розничной торговле.

Об этом сообщили аналитики Опендатабота. "Более 23% вновь созданных в прошлом ФЛП закрылись в 2024 ", - говорится в сообщении.

Согласно данным, почти 31 тысяча предприятий прекратили свою деятельность за первые четыре месяца 2024 года. Это свидетельствует о значительной турбулентности в бизнес-среде, особенно для вновь созданных ФЛП. Больше всего закрытий зафиксировано в следующих регионах:

Киев – 3,8 тысячи ФЛП, что составляет 12,4% от общего количества закрытий;

что составляет 12,4% от общего количества закрытий; Харьковщина – 2,4 тысячи бизнесов (7,7%);

(7,7%); Днепропетровщина – 2,4 тысячи ФЛП (7,7%).

Кроме этих регионов, в антитоп попали Одесская и Львовская области с показателями закрытия бизнесов 7,7% и 6,8% соответственно. Среди отраслей больше всего закрытий наблюдается в:

розничной торговли – 10 773 ФЛП , что составляет 34,9% от общего количества;

, что составляет 34,9% от общего количества; сфере компьютерного программирования – 10,1%;

оптовой торговли – 6,2%.

Сколько ФЛП открылось в 2024 году

Несмотря на значительное количество закрытий, первый квартал 2024 стал рекордным по количеству открытых ФЛПов. В течение этого периода украинцы открыли почти 74 тысяч новых бизнесов, что на 33,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Это также на 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году. Лидерство по количеству новых регистраций ФЛП принадлежит:

Киев – открыто 10 252 новых ФЛП;

– открыто 10 252 новых ФЛП; Днепр – 6 828 вновь созданных бизнесов.

– 6 828 вновь созданных бизнесов. Киевская область – 5 792 новых ФЛП.

область – 5 792 новых ФЛП. Львовская область – 5 582 новых ФЛП.

область – 5 582 новых ФЛП. Одесская область – почти 4 900 новых ФЛПов.

область – почти 4 900 новых ФЛПов. Винницкая область – 3 100 новых ФЛПов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по состоянию на 1 января 2024 года физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине обеспечили поступление единого налога в сумме более 38 млрд. гривен, что на 5,11 млрд. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост поступлений составил 159%, что свидетельствует об ошеломляющих темпах роста этого сектора экономики.

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