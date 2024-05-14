Как наносить SPF под макияж: советы экспертки

Ни для кого не секрет, что ультрафиолетовое излучение не только вредно, но и ускоряет старение кожи. Именно поэтому солнцезащитным кремом нужно пользоваться регулярно.

Весной и летом SPF становится невероятно актуальным продуктом, однако некоторые женщины пренебрегают им, думая, что он будет мешать нанесению макияжа. Однако визажист Нил Скибелли рассказал, что косметика плохо ложится на кожу не из-за солнцезащитного крема, а из-за способа его нанесения.

Каждая женщина, которая заботится о своем внешнем виде, вероятно, знает о важности защиты кожи от солнца. Производители декоративной косметики этим пользуются, поэтому начали добавлять SPF почти во все продукты.

Однако наличие SPF в тональной основе не сможет полноценно защитить вас, поэтому нанесение качественного и сильного солнцезащитного крема под макияж должно быть вашей перманентной привычкой.

Гиалуроновая кислота

Многие люди не используют солнцезащитный крем регулярно, ведь боятся, что из-за него косметика будет плохо сцепляться с кожей, скользить и образовывать складки или шелушиться.

Скибелли рекомендует использовать при уходе за кожей гиалуроновую кислоту, чтобы навсегда забыть об этой проблеме. Она притягивает влагу с воздуха, удерживает ее и позволяет макияжу лучше держаться, оставаться сухим и выглядеть безупречно.

Текстура крема

Если ваше тональное основание, консиллер и другая косметика плохо ложатся на солнцезащитный крем, то попробуйте использовать увлажняющие SPF. Они, как правило, имеют более легкую текстуру и лучше впитываются в кожу.

Перед тем как наносить косметику, дождитесь полного высыхания солнцезащитного крема.

Также Скибелли рекомендует отдавать предпочтение прозрачным минеральным солнцезащитным кремам, если вы делаете мягкий ежедневный макияж и легким, безмасляным формулам, если вы хотите получить матовое покрытие.

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