Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок
25 ноября 2023-го одиночной смешанной эстафетой в шведском Эстерсунде стартовало самое главное биатлонное соревнование сезона. Кубок мира состоит из 9 этапов и чемпионата мира, очки с которого также пойдут в общий зачет.
Прошлый сезон стал провальным для сборной Украины. Впервые за 30 лет украинские биатлонисты не смогли взять ни одной медали. В 2021-м наша команда выиграла одну "бронзу", а "золото" Украины добыла в последний раз в сезоне-2018/19.
Этап 1 – Эстерсунд (Швеция)
25 ноября
13:30, одиночная смешанная эстафета / ОТЧЕТ
15:50, смешанная эстафета / ОТЧЕТ
26 ноября
12:20, женщины, 15 км, индивидуальная гонка / ОТЧЕТ
15:30, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
29 ноября
16:20, женщины, 4х6 км, эстафета / ОТЧЕТ
30 ноября
16:20, мужчины, 4х7.5 км, эстафета / ОТЧЕТ
1 декабря
15:45, женщины, 7.5 км, спринт / ОТЧЕТ
2 декабря
15:45, мужчины, 10 км, спринт
3 декабря
15:00, женщины, 10 км, гонка преследования
17:00, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Этап 2 – Хохфильцен (Австрия)
08 декабря
12:30, мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ
15:25, женщины, 7.5 км, спринт
09 декабря
13:15, мужчины, 12.5 км, гонка преследования / ОТЧЕТ
15:45, женщины, 10 км, гонка преследования
10 декабря
12:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета / ОТЧЕТ
15:15, женщины, 4х6 км, эстафета / ОТЧЕТ
Этап 3 – Ленцерхайде (Швейцария)
14 декабря
15:15, женщины, 7.5 км, спринт / ОТЧЕТ
15 декабря
15:15, мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ
16 декабря
13:45, женщины, 10 км, гонка преследования / ОТЧЕТ
15:40, мужчины, 12.5 км, гонка преследования / ОТЧЕТ
17 декабря
13:30, женщины, 12.5 км, масс-cтарт / ОТЧЕТ
15:45, мужчины, 15 км, масс-cтарт
Этап 4 – Оберхоф (Германия)
5 января
12:20, мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ
15:25, женщины, 7.5 км, спринт / ОТЧЕТ
6 января
13:25, мужчины, 12.5 км, гонка преследования / ОТЧЕТ
15:40, женщины, 10 км, гонка преследования / ОТЧЕТ
7 января
12:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета / ОТЧЕТ
15:25, женщины, 4х6 км, эстафета / ОТЧЕТ
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