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Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

Максим Иншаков
Спорт Oboz
6 минут
64,4 т.
Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

25 ноября 2023-го одиночной смешанной эстафетой в шведском Эстерсунде стартовало самое главное биатлонное соревнование сезона. Кубок мира состоит из 9 этапов и чемпионата мира, очки с которого также пойдут в общий зачет.

Видео дня

Прошлый сезон стал провальным для сборной Украины. Впервые за 30 лет украинские биатлонисты не смогли взять ни одной медали. В 2021-м наша команда выиграла одну "бронзу", а "золото" Украины добыла в последний раз в сезоне-2018/19.

Этап 1 – Эстерсунд (Швеция)

25 ноября

13:30, одиночная смешанная эстафета / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

15:50, смешанная эстафета / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

26 ноября

12:20, женщины, 15 км, индивидуальная гонка / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

15:30, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

29 ноября

16:20, женщины, 4х6 км, эстафета / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

30 ноября

16:20, мужчины, 4х7.5 км, эстафета / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

1 декабря

15:45, женщины, 7.5 км, спринт / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

2 декабря

15:45, мужчины, 10 км, спринт

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

3 декабря

15:00, женщины, 10 км, гонка преследования

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

17:00, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

Этап 2 – Хохфильцен (Австрия)

08 декабря

12:30, мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

15:25, женщины, 7.5 км, спринт

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

09 декабря

13:15, мужчины, 12.5 км, гонка преследования / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

15:45, женщины, 10 км, гонка преследования

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

10 декабря

12:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

15:15, женщины, 4х6 км, эстафета / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

Этап 3 – Ленцерхайде (Швейцария)

14 декабря

15:15, женщины, 7.5 км, спринт / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

15 декабря

15:15, мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

16 декабря

13:45, женщины, 10 км, гонка преследования / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

15:40, мужчины, 12.5 км, гонка преследования / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

17 декабря

13:30, женщины, 12.5 км, масс-cтарт / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

15:45, мужчины, 15 км, масс-cтарт

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

Этап 4 – Оберхоф (Германия)

5 января

12:20, мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

15:25, женщины, 7.5 км, спринт / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

6 января

13:25, мужчины, 12.5 км, гонка преследования / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

15:40, женщины, 10 км, гонка преследования / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

7 января

12:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

15:25, женщины, 4х6 км, эстафета / ОТЧЕТ

Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок
Этап 5 – Рупольдинг (Германия)  
   
10 января, 15:30, женщины, 4х6 км, эстафета  
11 января, 15:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета  
12 января, 15:30, женщины, 7.5 км, спринт  
13 января, 15:30, мужчины, 10 км, спринт  
14 января, 13:30, женщины, 10 км, гонка преследования  
14 января, 15:45, мужчины, 12.5 км, гонка преследования  
   
Этап 6 – Антхольц (Италия)  
   
18 января, 15:20, мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка  
19 января, 15:20, женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка  
20 января, 13:55, одиночная смешанная эстафета  
20 января, 15:45, смешанная эстафета  
21 января, 13:30, мужчины, 15 км, масс-cтарт  
21 января, 15:45, женщины, 12.5 км, масс-cтарт  
   
Нове-Место (Чехия), Чемпионат мира  
   
07 февраля, 17:20, смешанная эстафета  
09 февраля, 18:20, женщины, 7.5 км, спринт  
10 февраля, 18:05, мужчины, 10 км, спринт  
11 февраля, 15:30, женщины, 10 км, гонка преследования  
11 февраля, 18:05, мужчины, 12.5 км, гонка преследования  
13 февраля, 18:10, женщины, 15 км, индивидуальная гонка  
14 февраля, 18:20, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка  
15 февраля, 19:00, одиночная смешанная эстафета  
17 февраля, 14:45, женщины, 4х6 км, эстафета  
17 февраля, 17:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета  
18 февраля, 15:15, 1женщины, 12.5 км, масс-cтарт  
18 февраля, 17:30, 1мужчины, 15 км, масс-cтарт  
   
Этап 7 – Осло (Норвегия)  
   
29 февраля, 15:15, женщины, 15 км, индивидуальная гонка  
01 марта, 15:15, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка  
02 марта, 14:20, женщины, 12.5 км, масс-cтарт  
02 марта, 16:20, мужчины, 15 км, масс-cтарт  
03 марта, 13:45, одиночная смешанная эстафета  
03 марта, 15:45, смешанная эстафета  
   
Этап 8 – Солджер Холлоу (США)  
   
08 марта, 21:25, мужчины, 4х7.5 км, эстафета  
09 марта, 00:00, женщины, 7.5 км, спринт  
09 марта, 21:25, женщины, 4х6 км, эстафета  
10 марта, 00:00, мужчины, 10 км, спринт  
10 марта, 18:00, женщины, 10 км, гонка преследования  
10 марта, 19:50, мужчины, 12.5 км, гонка преследования  
   
Этап 9 – Кенмор (Канада)  
   
14 марта, 18:40, женщины, 7.5 км, спринт  
15 марта, 18:40, мужчины, 10 км, спринт  
16 марта, 19:10, женщины, 10 км, гонка преследования  
17 марта, 23:10, мужчины, 12.5 км, гонка преследования  
17 марта, 19:10, женщины, 12.5 км, масс-cтарт  
18 марта, 23:20, мужчины, 15 км, масс-cтарт  

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