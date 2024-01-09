Кубок мира по биатлону 2023/2024. Все результаты, календарь и расписание гонок

25 ноября 2023-го одиночной смешанной эстафетой в шведском Эстерсунде стартовало самое главное биатлонное соревнование сезона. Кубок мира состоит из 9 этапов и чемпионата мира, очки с которого также пойдут в общий зачет.

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Прошлый сезон стал провальным для сборной Украины. Впервые за 30 лет украинские биатлонисты не смогли взять ни одной медали. В 2021-м наша команда выиграла одну "бронзу", а "золото" Украины добыла в последний раз в сезоне-2018/19.

Этап 1 – Эстерсунд (Швеция)

25 ноября

13:30, одиночная смешанная эстафета / ОТЧЕТ

15:50, смешанная эстафета / ОТЧЕТ

26 ноября

12:20, женщины, 15 км, индивидуальная гонка / ОТЧЕТ

15:30, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

29 ноября

16:20, женщины, 4х6 км, эстафета / ОТЧЕТ

30 ноября

16:20, мужчины, 4х7.5 км, эстафета / ОТЧЕТ

1 декабря

15:45, женщины, 7.5 км, спринт / ОТЧЕТ

2 декабря

15:45, мужчины, 10 км, спринт

3 декабря

15:00, женщины, 10 км, гонка преследования

17:00, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

Этап 2 – Хохфильцен (Австрия)

08 декабря

12:30, мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ

15:25, женщины, 7.5 км, спринт

09 декабря

13:15, мужчины, 12.5 км, гонка преследования / ОТЧЕТ

15:45, женщины, 10 км, гонка преследования

10 декабря

12:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета / ОТЧЕТ

15:15, женщины, 4х6 км, эстафета / ОТЧЕТ

Этап 3 – Ленцерхайде (Швейцария)

14 декабря

15:15, женщины, 7.5 км, спринт / ОТЧЕТ

15 декабря

15:15, мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ

16 декабря

13:45, женщины, 10 км, гонка преследования / ОТЧЕТ

15:40, мужчины, 12.5 км, гонка преследования / ОТЧЕТ

17 декабря

13:30, женщины, 12.5 км, масс-cтарт / ОТЧЕТ

15:45, мужчины, 15 км, масс-cтарт

Этап 4 – Оберхоф (Германия)

5 января

12:20, мужчины, 10 км, спринт / ОТЧЕТ

15:25, женщины, 7.5 км, спринт / ОТЧЕТ

6 января

13:25, мужчины, 12.5 км, гонка преследования / ОТЧЕТ

15:40, женщины, 10 км, гонка преследования / ОТЧЕТ

7 января

12:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета / ОТЧЕТ

15:25, женщины, 4х6 км, эстафета / ОТЧЕТ

Этап 5 – Рупольдинг (Германия) 10 января, 15:30, женщины, 4х6 км, эстафета 11 января, 15:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета 12 января, 15:30, женщины, 7.5 км, спринт 13 января, 15:30, мужчины, 10 км, спринт 14 января, 13:30, женщины, 10 км, гонка преследования 14 января, 15:45, мужчины, 12.5 км, гонка преследования Этап 6 – Антхольц (Италия) 18 января, 15:20, мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка 19 января, 15:20, женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка 20 января, 13:55, одиночная смешанная эстафета 20 января, 15:45, смешанная эстафета 21 января, 13:30, мужчины, 15 км, масс-cтарт 21 января, 15:45, женщины, 12.5 км, масс-cтарт Нове-Место (Чехия), Чемпионат мира 07 февраля, 17:20, смешанная эстафета 09 февраля, 18:20, женщины, 7.5 км, спринт 10 февраля, 18:05, мужчины, 10 км, спринт 11 февраля, 15:30, женщины, 10 км, гонка преследования 11 февраля, 18:05, мужчины, 12.5 км, гонка преследования 13 февраля, 18:10, женщины, 15 км, индивидуальная гонка 14 февраля, 18:20, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 15 февраля, 19:00, одиночная смешанная эстафета 17 февраля, 14:45, женщины, 4х6 км, эстафета 17 февраля, 17:30, мужчины, 4х7.5 км, эстафета 18 февраля, 15:15, 1женщины, 12.5 км, масс-cтарт 18 февраля, 17:30, 1мужчины, 15 км, масс-cтарт Этап 7 – Осло (Норвегия) 29 февраля, 15:15, женщины, 15 км, индивидуальная гонка 01 марта, 15:15, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 02 марта, 14:20, женщины, 12.5 км, масс-cтарт 02 марта, 16:20, мужчины, 15 км, масс-cтарт 03 марта, 13:45, одиночная смешанная эстафета 03 марта, 15:45, смешанная эстафета Этап 8 – Солджер Холлоу (США) 08 марта, 21:25, мужчины, 4х7.5 км, эстафета 09 марта, 00:00, женщины, 7.5 км, спринт 09 марта, 21:25, женщины, 4х6 км, эстафета 10 марта, 00:00, мужчины, 10 км, спринт 10 марта, 18:00, женщины, 10 км, гонка преследования 10 марта, 19:50, мужчины, 12.5 км, гонка преследования Этап 9 – Кенмор (Канада) 14 марта, 18:40, женщины, 7.5 км, спринт 15 марта, 18:40, мужчины, 10 км, спринт 16 марта, 19:10, женщины, 10 км, гонка преследования 17 марта, 23:10, мужчины, 12.5 км, гонка преследования 17 марта, 19:10, женщины, 12.5 км, масс-cтарт 18 марта, 23:20, мужчины, 15 км, масс-cтарт

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