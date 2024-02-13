Гонка чемпионата мира по биатлону завершилась сенсацией

Немецкая биатлонистка Янина Хеттих-Вальц сенсационно стала вице-чемпионкой мира-2024. 27-летняя уроженка Шильтаха завоевала "серебро" в индивидуальной гонке.

Перед гонкой ни один из экспертов не прогнозировал медаль для Хеттих-Вальц, так как биатлонистка до этого на Кубке мира ни разу не поднималась выше пятого места.

Янина смогла посрамить прогнозистов, организовав четыре нуля на стрельбе и выдав великолепную скорость ходом. От первого места ее отделило лишь 20 секунд.

Украина в этой дисциплине была представлена четырьмя спортсменками. Лучший результат показала Кристина Дмитренко, с идеальной стрельбой финишировавшей на 8-й позиции. Остальные украинки закончили гонку за пределами двадцатки.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира-2024, который в эти дни проходит в чешском Нове Место.

Капитан сборной Украины будет готовиться к старту в одиночной смешанной эстафете (15 февраля) и в классической эстафете (17 февраля). Также Подручный сохраняет шансы на квалификацию к масс-старту, закрывающему программу мундиаля 18 февраля.

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