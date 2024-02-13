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Гонка чемпионата мира по биатлону завершилась сенсацией

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,9 т.
Гонка чемпионата мира по биатлону завершилась сенсацией

Немецкая биатлонистка Янина Хеттих-Вальц сенсационно стала вице-чемпионкой мира-2024. 27-летняя уроженка Шильтаха завоевала "серебро" в индивидуальной гонке.

Гонка чемпионата мира по биатлону завершилась сенсацией

Перед гонкой ни один из экспертов не прогнозировал медаль для Хеттих-Вальц, так как биатлонистка до этого на Кубке мира ни разу не поднималась выше пятого места.

Гонка чемпионата мира по биатлону завершилась сенсацией

Янина смогла посрамить прогнозистов, организовав четыре нуля на стрельбе и выдав великолепную скорость ходом. От первого места ее отделило лишь 20 секунд.

Гонка чемпионата мира по биатлону завершилась сенсацией

Украина в этой дисциплине была представлена четырьмя спортсменками. Лучший результат показала Кристина Дмитренко, с идеальной стрельбой финишировавшей на 8-й позиции. Остальные украинки закончили гонку за пределами двадцатки.

Гонка чемпионата мира по биатлону завершилась сенсацией

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира-2024, который в эти дни проходит в чешском Нове Место.

Гонка чемпионата мира по биатлону завершилась сенсацией

Капитан сборной Украины будет готовиться к старту в одиночной смешанной эстафете (15 февраля) и в классической эстафете (17 февраля). Также Подручный сохраняет шансы на квалификацию к масс-старту, закрывающему программу мундиаля 18 февраля.

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