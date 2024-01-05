Опасно для жизни: на 4-м этапе Кубка мира по биатлону состоялся мужской спринт. Результаты украинцев

В немецком Оберхофе стартова четвертый этап Кубка мира по биатлону, с проведением которого возникли большие проблемы. Из-за теплой погоды и дождей трасса оказалась опасной для жизни спортсменов, о чем, в частности, перед мужским спринтом заявил норвежец Йоханнес Тиннес Бе.

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Климатические условия существенно повлияли на ход 10-километровой гонки. Немногим спортсменам удалось пройти огневые рубежи без промахов.

Среди таких счастливчиков не оказалось украинцев. Лучшим среди наших соотечественников стал 20-летний Виталий Мандзин, который занял 31-е место. Накануне старта в Оберхофе тернополянин признавался, что никогда не сталкивался с тем, что сейчас происходит на соревнованиях в Германии.

Победителем спринта стал немец Бенедикт Долль, который преодолел трассу за 24 минуты и 12 секунд. Вторым стал норвежец Стурла Холм Легрейд, который проиграл триумфатору менее двух секунд. "Бронзу" взял еще один представитель Норвегии Эндре Стремсхайм.

Как сообщал OBOZ.UA, российская пропаганда опозорилась с реакцией на Рождественскую гонку-2023 по биатлону, где представителей РФ не было, вспомнив о прошлых победах.

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