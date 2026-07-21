11 июня в Мехико, на стадионе "Ацтека", состоялся матч открытия чемпионата мира 2026 года. 19 июля в Нью-Йорке прошел финальный матч. В 104 играх мундиаля определился новый чемпион мира. В финальном турнире выступили 48 сборных. Матчи проходили в 16 городах США, Канады и Мексики. Европу представляли 16 национальных команд, к сожалению, без сборной Украины.

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Продолжаю, друзья, рассказывать вам о чемпионатах мира разных лет. Сегодня в центре внимания – Х чемпионат мира, проходивший в ФРГ в 1974 году.

Новый Кубок мира

После финального матча девятого чемпионата мира футбольный мир простился с "Золотой богиней", отправившейся на вечное хранение в Бразилию.

Чемпионат остался без главного трофея. ФИФА на своем конгрессе в Мехико обсудила вопрос об учреждении нового Кубка мира. Президент ФИФА сэр Стэнли Роуз заявил, что новый кубок не должен принадлежать ни одной стране и не должен становиться собственностью какой-либо сборной после любого количества побед.

Он должен был стать вечным призом чемпионатов мира. Были рассмотрены сотни эскизов, после чего новый кубок был утвержден ФИФА. Его автором стал итальянский скульптор Сильвио Гаццанига. Изготовила трофей миланская ювелирная компания Bertoni. Кубок выполнен из 18-каратного золота. Его высота составляет 36,8 см, а вес – 6,175 кг. Кубок мира стал переходящим.

Изменения в регламенте

В регламент чемпионата мира были внесены изменения. Однако не в части количества участников. Финальный турнир по-прежнему проводился с участием 16 сборных. Расширение до 24 команд произошло только на чемпионате мира 1982 года в Испании.

За право попасть в финальный турнир боролись сборные 99 стран. 29 европейских команд были разбиты на девять отборочных групп. Победители восьми групп получали прямые путевки в финальный турнир в ФРГ. Победитель девятой группы должен был встретиться в межконтинентальном плей-офф с победителем третьей группы южноамериканского отбора.

Почему СССР не поехал на чемпионат мира

Сборная СССР оказалась в девятой отборочной группе. В стартовом матче команда уступила в Париже сборной Франции – 0:1. Затем в Дублине победила сборную Ирландии – 2:1. Обыграв дома Францию – 2:0 и Ирландию – 1:0, советская команда заняла первое место в группе. Теперь ей предстояло встретиться со сборной Чили.

Первый матч в Москве завершился вничью – 0:0. Ответная встреча должна была состояться в Сантьяго. Но игра так и не состоялась. В сентябре 1973 года в Чили в результате военного переворота было свергнуто правительство Сальвадора Альенде, а к власти пришел генерал Аугусто Пиночет.

После переворота Национальный стадион в Сантьяго использовался как место содержания политических заключенных. Федерация футбола СССР потребовала перенести ответный матч в нейтральную страну. ФИФА направила в Чили специальную комиссию, которая, вопреки здравому смыслу, пришла к выводу, что препятствий для проведения встречи нет.

Федерация футбола СССР отказалась отправлять команду на матч. ФИФА засчитала сборной СССР техническое поражение, и команда не попала в финальный турнир чемпионата мира.

В составе сборной выступали футболисты семи клубов. Киевское "Динамо" представляли Евгений Рудаков, Михаил Фоменко, Виктор Колотов, Олег Блохин, Владимир Мунтян и Анатолий Пузач. За ворошиловградскую "Зарю" выступали Александр Семенов, Владимир Онищенко, Юрий Елисеев и Владимир Кузнецов.

Чемпион мира – сборная ФРГ

В матче за третье место встретились сборные Польши и Бразилии. Игра получилась упорной и завершилась победой польской команды со счетом 1:0. До этого польские футболисты никогда не завоевывали медали чемпионатов мира.

7 июля мюнхенский Олимпийский стадион принимал участников финального матча между сборными ФРГ и Нидерландов. Хозяева турнира победили – 2:1.

Все три мяча были забиты в первом тайме. Отличились Йохан Неескенс (Нидерланды), Пауль Брайтнер и Герд Мюллер (ФРГ). Сборная ФРГ спустя 20 лет вновь завоевала титул чемпиона мира.

Лучшими футболистами чемпионата были признаны капитан сборной Нидерландов Йохан Кройф и капитан сборной ФРГ Франц Беккенбауэр. Лучшим бомбардиром турнира стал Гжегож Лято (Польша), забивший семь мячей.

Через четыре года XI чемпионат мира принимала Аргентина.