Сенсация и фиаско лидера: на 5-м этапе Кубка мира по биатлону состоялся женский спринт

Лидер общего зачета Кубка мира по биатлону Жюстин Бреза-Буше показала худший результат сезона и не попала даже в десятку лучших в спринтерской гонке на пятом этапе соревнований в немецком Рупольдинге. 27-летняя спортсменка, которая занимает первое место в рейтинге, имея в активе 592 очка, финишировала лишь 12-й.

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Француженка допустила по одному промаху на каждом из двух огневых рубежей и прошла дистанцию в 7,5 километров за 20 минут и 20 секунд. Это лишь на 2,5 секунды лучше результата украинки Юлии Джимы, которая финишировала вслед за Бреза-Буше. Причем наша соотечественница выбила все 10 мишеней.

Для представительницы сборной Франции нынешний результат абсолютно провальный. До этого в индивидуальных гонках она всегда попадала как минимум в цветочную церемонию, не опускаясь ниже пятого места.

Победу в спринте одержала главная преследовательница Бреза-Буше в общем зачете Ингрид-Ландмарк Тандреволд из Норвегии. "Серебро" сенсационно досталось шведке Моне Брурссон, на третьей строчке гонку завершила знаменитая итальянка Лиза Виттоцци.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне мужская сборная Украины провально выступила в эстафете на Кубке мира по биатлону. Наши мужчины также установили уникальное "достижение".

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