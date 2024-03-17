Украина завершила выступления на Кубке мира по биатлону 2023/2024. Результаты

В канадском Кэнморе женской гонкой с массовым стартом завершился для Украины сезон 2023/2024 Кубка мира по биатлону. Единственной нашей биатлонисткой принимавшей участие в гонке стала Юлия Джима. В мужской масс-старт украинцы не квалифицировались.

В итоге 33-летняя киевлянка смогла лишь первый огневой рубеж пройти чисто. Всего же Джима сделала 4 неточных выстрела, финишировав на 23-м месте из 30 участников. От победительницы Лу Жанмонно из Франции украинку отделило почти две с половиной минуты.

Лучшим результатом в сезоне в личных гонках стало 8-е место Кристины Дмитренко. Этот показатель наша соотечественница оформила в индивидуальной гонке чемпионата мира, установив рекорд сезона для сборной Украины.

У мужчин наивысшим достижением "желто-синих" было 9-е место Артема Примы в индивидуальной гонке на Кубке мира в Антхольце.

В командных дисциплинах Украина не смогла подняться выше пятого места. На 2-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко замкнули топ-5.

На 5-м этапе в Рупольдинге этот же результат повторили Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

Как сообщал OBOZ.UA, мужская сборная Украины по биатлону в новом сезоне Кубка мира сможет выставить на личные гонки лишь четверых биатлонистов. Наша команда в текущем сезоне финишировала на 11-м месте в общем зачете Кубка наций и не смогла сохранить квоту в пять спортсменов.

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