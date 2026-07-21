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Павел Казарин
Павел Казарин
Журналист

Блог | Выход политики на улицу – это история о неработающем парламенте

Иллюстрация — зал пленарных заседаний Рады
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Весь наш переход политики на улицу – это история о неработающем парламенте.

Задача парламента – представлять различные группы и различные точки зрения. Чтобы они уравновешивали друг друга, договаривались между собой, а решения становились результатом компромисса. Раз в 5 лет состав парламента приводится в соответствие с актуальными настроениями.

Далее текст на языке оригинала.

Але війна не дає нам оновити парламент. Через це ми опинилися в ситуації, коли суспільні настрої та порядок денний вже змінилися, а Верховна Рада – ні. Країна живе у 2026 році, а парламент досі представляє настрої зразка осені 2019-го.

У результаті всі, хто почувається недопредставленим, вже вдруге беруть картонки й виходять на вулицю. І як із цим бути в ситуації, коли виборів до завершення війни не буде, – я не знаю.

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