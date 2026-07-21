Зеленский освободил Сырского от должности главнокомандующего ВСУ: за что стоит поблагодарить генерала

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил Украины. Отныне новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Вместе с новым военным руководством уже определена будущая структура Генерального штаба. В то же время с Александром Сырским обсуждена передача дел и его дальнейший формат службы.

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Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении. Формализация всех кадровых решений состоится уже на следующий день.

Решение о назначении Михаила Драпатого является частью обновления системы военного управления. Вместе с Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой уже определена новая структура Генерального штаба ВСУ.

Конфликт с Федоровым и волна протестов

Одним из ключевых факторов, предшествовавших решению об увольнении Александра Сырского, стал публичный конфликт между Главнокомандующим ВСУ и тогдашним и.о. министра обороны Михаилом Федоровым. Федоров открыто заявлял о системных разногласиях между Министерством обороны и Генеральным штабом, утверждая, что часть инициатив Минобороны блокировалась, а решения в отдельных случаях принимались на основании лояльности, а не эффективности подразделений. После решения президента оставить Сирского на должности стороны так и не смогли наладить полноценное сотрудничество, а сам конфликт приобрел публичный характер.

В то же время Сирский публично отрицал наличие конфликта, заявляя, что между Генштабом и Минобороны могут возникать рабочие разногласия, однако они решаются в установленном порядке. Ведь в условиях полномасштабной войны внутренние споры лишь играют на руку России, а потому руководство оборонного сектора не имеет права допустить раскол.

После сообщений об отставке Федорова ситуация вышла за пределы кабинетов власти и вызвала масштабную общественную реакцию. 16 июля в Киеве и ряде других городов — в частности, во Львове, Днепре, Одессе, Харькове, Луцке и Ивано-Франковске — прошли акции протеста в поддержку Федорова. Участники выходили с картонными плакатами, а к митингам присоединились известные деятели культуры и шоу-бизнеса. Активисты заявляли, что выступают не только в защиту конкретного человека, но и за продолжение оборонных реформ и изменений в системе управления сектором безопасности.

Президент Владимир Зеленский позже признал, что между Сырским и Федоровым существовал конфликт. Стороны не смогли самостоятельно прийти к взаимопониманию. Он не хотел становиться на чью-либо сторону во время войны, но берет на себя часть ответственности за то, что единства между руководителями оборонного сектора достичь не удалось. Именно на этом фоне вопрос о кадровых решениях в военно-политическом руководстве страны стал одним из центральных в публичной повестке дня.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 21 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. После публикации кадров со встречи, на которой присутствовал генерал Михаил Драпатый, вновь активизировались предположения о возможных кадровых изменениях в военном руководстве.

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