На Кубке мира по биатлону украинец показал лучший результат сезона, войдя в топ-10 гонки

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный отлично начал заключительный этап Кубка мира нынешнего сезона, который накануне стартовал в канадском Кенморе. 33-летний спортсмен показал лучший для себя результат в некомандных гонках турнира-2023/24, замкнув топ-10 спринта.

Пидручный стал одним из 14 участников гонки, которым удалось выбить все 10 мишеней на огневых рубежах. Представитель Тернополя вошел в список девяти спортсменов, которых на финише разделили всего 26 секунд, но при этом отстали больше чем на минуту от победителя Йоханнеса-Тиннеса Бе.

До этого Пидручный на Кубке мира в нынешнем сезоне занимал максимум 19-е место в индивидуальных соревнованиях. Это ему удалось в гонке преследования на этапе в Хохфильцене.

Еще для трех наших биатлонистов международный сезон этим спринтом завершен, так как они не смогли отобраться в гонку преследования, которая пройдет 16 марта. Вместе с Пидручным в нее попал Артем Прима, который в спринте финишировал на 50-й строчке.

Как сообщал OBOZ.UA, французская биатлонистка Лу Жанмонно добыла драматичную победу в гонке преследования на 8-м этапе Кубка мира, который прошел в США, опередив конкурентку на 0,4 секунды.

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