"ВЫШЕЛ НАРОД". ФРАЗА, КОТОРАЯ ОБЪЯСНИЛА, ПОЧЕМУ УКРАИНА ВЫСТОЯЛА

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В начале полномасштабной войны Кремль жил иллюзией молниеносной победы. Там были убеждены, что через три-пять дней над Киевом уже будут развеваться российские флаги, а на Крещатике будут готовить парад оккупантов.

Далее текст на языке оригинала.

Ми пам’ятаємо ті перші дні. Страх і невідомість. Паніку частини політичного істеблішменту. Заклики до переговорів на будь-яких умовах. Але пам’ятаємо й інше — рішення залишитися, боротися, захищати свою землю. Пам’ятаємо слова, що стали символом спротиву: "Мені не потрібне таксі. Мені потрібна зброя". Пам’ятаємо й іншу фразу: "Нам не буде соромно".

Та є ще одна фраза, яка пролунала з вуст самого путіна. Вона, можливо, найточніше пояснила феномен України. Він фактично визнав, що план захоплення Києва провалився, бо, за його словами, "нам сказали, що вийшов народ, і вони вже на ситуацію не впливають".

Саме в цих словах – відповідь на головне питання цієї війни.

Не окрема людина. Не окрема політична сила. Не окремий державний інститут.

Вийшов народ.

Коли народ стає державою, жоден агресор уже не здатний реалізувати свої плани. Саме тоді руйнуються будь-які сценарії, написані в чужих штабах.

Ця фраза ще стане предметом досліджень істориків, військових аналітиків і політологів. Але вона має стати предметом дуже уважного аналізу й для українських спецслужб. Бо слова "нам сказали" означають, що хтось передавав інформацію, на якій будувалися стратегічні розрахунки ворога. Такі речі не можна залишати без професійної перевірки. У питаннях державної безпеки дрібниць не існує. Кожна помилка або недооцінка можуть коштувати надто дорого.

Не менш важливий урок – для нас самих.

Фразу "вийшов народ" варто нагадувати всім, хто сьогодні починає вірити, що саме він урятував Україну.

Україну врятував народ.

Саме війна відкрила справжню силу української нації. Вона народила десятки видатних генералів, сотні талановитих командирів, тисячі незламних воїнів, мільйони героїв серед військових, медиків, рятувальників, волонтерів, благодійників, підприємців і простих громадян. Кожен робив свою справу. Саме з цього склалася наша стійкість.

Тому ніхто не має морального права привласнювати собі всю славу.

Справжню оцінку дає не влада. Її дає народ. Остаточний вирок завжди виносить історія.

Посади – тимчасові. Повноваження – тимчасові. Політична популярність – також тимчасова. Лише честь, відповідальність і служіння державі залишаються назавжди.

Сьогодні Україні потрібні не взаємні звинувачення і не боротьба за політичні рейтинги.

Сьогодні Україні потрібен чесний аналіз помилок. Потрібні швидкі, професійні й мудрі кадрові рішення. Потрібне припинення кадрового шторму там, де він шкодить обороноздатності держави. Бо війна не пробачає управлінського хаосу.

Сильні люди не бояться визнавати свої помилки. Навпаки – саме це є ознакою державної зрілості. Лише той, хто поважає людську гідність, правду і справедливість, здатний виправити помилки та рухатися вперед сильнішим.

Сьогодні нам як ніколи потрібен розум. Не емоції, що роз’єднують, а мудрість, яка об’єднує. Не культ окремих постатей, а повага до подвигу всього українського народу.

Бо саме народ став тим чинником, який зламав плани кремля.

Саме народ довів світові, що свободу не можна окупувати.

І саме народ приведе Україну до Перемоги.

Хай переможе розум. Хай переможе справедливість. Хай переможе Україна.

Слава Україні!