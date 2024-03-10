Самая красивая биатлонистка Украины, служившая в ВСУ, не вышла на старт гонки Кубка мира в США

На 8-м этапе Кубка мира по биатлону, который в эти дни проходит в американском Солджер Холлоу (штат Юта, США) состоялась женская гонка преследования на 10 км. Изначально Украина была представлена Юлией Джимой и Кристиной Дмитренко, однако на старт вышла лишь Джима.

У Дмитренко в итоговом протоколе остался значок DNS (Do not start). Отметим, что Юлия Джима финишировала 22-й. Победу добыла Лу Жанмонно из Франции.

Накануне после эстафеты Кристина в интервью ФБУ рассказала, что ей очень тяжело дается акклиматизация на высокогорье, где расположена биатлонная трасса.

"Тут мне очень тяжело дышится, никогда у меня не было таких проблем, поэтому меня словно вырубит по трассе, надеюсь отойти к последнему этапу и на хорошей ноте завершить этот сезон", – отметила Дмитренко.

Напомним, что 24-летняя Дмитренко после своего дебюта на Кубке мира получила неофициальный титул самой красивой биатлонистки нашей сборной.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину, Дмитренко сменила биатлонную винтовку на автомат.

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