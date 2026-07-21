Драпатый – главком, Федорову – новую должность: Зеленский представил обновленную стратегию обороны Украины

В связи с ротацией в высшем военно-политическом руководстве страны президент и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский представил обновленную стратегию обороны Украины. По словам украинского лидера, "операции Сил обороны Украины продолжаются и должны проводиться на постоянной основе".

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Президент отдельно определил с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым задачи, "которые должны быть реализованы в ближайшее время и в среднесрочной перспективе". Об этом глава государства рассказал вечером 21 июля в традиционном обращении к стране.

"Операции Сил обороны Украины продолжаются и должны продолжаться стабильно. План дальнобойных санкций Украины, наша программа "мидлстрайков" будут выполняться абсолютно четко. Максимально слаженно, институционально передать все дела в армии, продолжить запланированные шаги в боевых операциях", – подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

Назначение Драпатого

"Я определил, что новым командующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой мы определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", – заявил президент.

Что касается предшественника Михаила Драпатого, Владимир Зеленский отметил, что именно генерал Александр Сырский "обеспечил успехи Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции".

"Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд. Сегодня с Александром Сырским и Андреем Гнатовым мы обсуждали дальнейшие форматы службы и правильную передачу дел", – сообщил президент.

Стратегия обороны страны

По словам Владимира Зеленского, ротации предшествовали обсуждения ситуации – прежде всего непосредственно с военными.

"Фактически со всеми уровнями высшего командования армии и в целом Сил обороны и безопасности Украины мы беседовали и видим общую позицию. Апостол, Редис, Белецкий, Горбатюк, Оболенский, Бровди и другие – со многими беседовал. Все приоритеты и путь модернизации управления армией проанализированы", – отметил президент.

После передачи полномочий новому командующему ВСУ будет представлена обновленная стратегия обороны нашей страны.

"Михаил Драпатый, Евгений Хмара и другие командиры, которых мы совместно определим, должны подготовить и представить на утверждение обновленную стратегию нашей обороны, шаги по продолжению реформы корпусной системы, выполнение тех запросов боевых командиров на поставку оружия, поставки дронов и оборудования, которые в эти дни прозвучали и на Штабе, и в нашем прямом общении с командирами", – рассказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул две основные составляющие:"максимальное закрытие неба от российских ударов" и "реальное видение мобилизационного процесса".

Предложение Федорову

"Сегодня у меня состоялась встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить её развитие. Компетенция Евгения Хмары в сфере безопасности, боевые достижения, технологические результаты и дипломатические успехи "Альфы" говорят сами за себя, и в условиях системы правительственных структур это необходимо", – пояснил глава государства.

Президент пообещал, что уже"завтра оформим все решения".

"Из этой ситуации Украина должна выйти сильнее, и России будет сложнее", – считает Владимир Зеленский.

Кстати, Михаил Федоров уже поздравил генерал-майора Михаила Драпатого с назначением на должность главнокомандующего ВСУ. Он назвал это "новым дыханием и новой надеждой в борьбе свободных людей за свободу и справедливость", а также отметил, что это "голос перемен, который невозможно было не услышать".

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