Месяц назад с большим пиаром было анонсировано постановление Кабинета Министров Украины, которое якобы открывало возможность экспорта продукции военного назначения в условиях особого периода.

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На жаль, ця постанова призвела до повного блокування реалізації "данської моделі", за якою українські виробники отримують фінансування від урядів країн-партнерів на виробництво озброєння для Сил оборони України. Адже, відповідно до її норм, після отримання передоплати від уряду країни-члена НАТО виробник, щоб передати продукцію Міністерству оборони України, має сплатити 20% експортного мита.

У результаті сьогодні заблоковано реалізацію чинних контрактів за "данською моделлю" на декілька мільярдів євро. Водночас і механізм експорту, який нібито мала запустити ця постанова, фактично не працює, оскільки реалізувати його в запропонованому вигляді неможливо.

Дуже сподіваємося, що новопризначений виконувач обов'язків Міністра оборони України усвідомлює стратегічне значення проєктів, які реалізуються в межах "данської моделі", та ініціює перед Кабінетом Міністрів України необхідні зміни для усунення цих нормативних суперечностей.

Команда National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI готова надати всю необхідну юридичну та експертно-консультаційну підтримку для якнайшвидшого врегулювання цього питання.