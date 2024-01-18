Абсолютно лучший: украинский биатлонист сотворил грандиозную сенсацию на 6-м этапе Кубка мира

Украинский биатлонист Артем Пима стал автором одной из самых громких сенсаций на старте шестого этапа Кубка мира по биатлону. Наш соотечественник неожиданно попал в топ-10 короткой индивидуальной гонки в итальянском Антхольце-Антерсельве, показав лучший результат сезона "сине-желтых".

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36-летний черниговчанин, который до этого не забирался выше 44-го место в индивидуальных соревнованиях нынешнего сезона, внезапно выдал едва ли не идеальную гонку. В сложных погодных условиях он промахнулся лишь один раз на стрельбище, а после последнего огневого рубежа отыграл сразу 10 позиций и финишировал девятым.

Лучшими уже традиционно стали норвежцы. Абсолютным и безоговорочным победителем стал лидер общего зачета Йоханнес Тиннес Бе. Он стал один из немногих участников соревнования, кому удалось выбить 20 мишеней из 20 на четрех огневых рубежах.

Это позволило норвежцу финишировать первым и "привезти" конкурентам полторы минуты. Именно на столько отстал от него брат Тарьей, который дважды смазал на стрельбище. "Бронза" досталась немцу Йоханнесу Кюну, который лишь в четвертый раз в сезоне заехал в призы.

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