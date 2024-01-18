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Абсолютно лучший: украинский биатлонист сотворил грандиозную сенсацию на 6-м этапе Кубка мира

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Абсолютно лучший: украинский биатлонист сотворил грандиозную сенсацию на 6-м этапе Кубка мира

Украинский биатлонист Артем Пима стал автором одной из самых громких сенсаций на старте шестого этапа Кубка мира по биатлону. Наш соотечественник неожиданно попал в топ-10 короткой индивидуальной гонки в итальянском Антхольце-Антерсельве, показав лучший результат сезона "сине-желтых".

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36-летний черниговчанин, который до этого не забирался выше 44-го место в индивидуальных соревнованиях нынешнего сезона, внезапно выдал едва ли не идеальную гонку. В сложных погодных условиях он промахнулся лишь один раз на стрельбище, а после последнего огневого рубежа отыграл сразу 10 позиций и финишировал девятым.

Абсолютно лучший: украинский биатлонист сотворил грандиозную сенсацию на 6-м этапе Кубка мира
Абсолютно лучший: украинский биатлонист сотворил грандиозную сенсацию на 6-м этапе Кубка мира

Лучшими уже традиционно стали норвежцы. Абсолютным и безоговорочным победителем стал лидер общего зачета Йоханнес Тиннес Бе. Он стал один из немногих участников соревнования, кому удалось выбить 20 мишеней из 20 на четрех огневых рубежах.

Абсолютно лучший: украинский биатлонист сотворил грандиозную сенсацию на 6-м этапе Кубка мира

Это позволило норвежцу финишировать первым и "привезти" конкурентам полторы минуты. Именно на столько отстал от него брат Тарьей, который дважды смазал на стрельбище. "Бронза" досталась немцу Йоханнесу Кюну, который лишь в четвертый раз в сезоне заехал в призы.

Абсолютно лучший: украинский биатлонист сотворил грандиозную сенсацию на 6-м этапе Кубка мира

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