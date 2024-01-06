Украинка выдала снайперскую точность на Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина выдала идеальную точность, в женской гонке преследования на 4-м этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. 28-летняя уроженка Тернопольщины заняла 24-е место, став лучше среди всех представительниц нашей сборной.

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Меркушина закрыла все 20 мишеней, повесив очередную "баранку" в своей карьере. Увы, по скорости Анастасия смотрелась менее конкурентно среди соперниц и не смогла побороться за топ-20.

Остальные биатлонистки сборной Украины финишировали за пределами тридцатки: Юлия Джима стала 32-й, а Кристина Дмитренко – 39-й.

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