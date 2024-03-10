Чемпион Европы из Украины отказался финишировать на КМ по биатлону, покинув трассу во время гонки

На 8-м этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в американском Солджер Холлоу (штат Юта, США) состоялась мужская гонка преследования на 12.5 км. Украина в этой дисциплине должна была быть представлена Антоном Дудченко, Артемом Примой, Виталием Мандзыном и Дмитрием Пидручным, однако в итоге финишировал лишь Дудченко.

Мандзын и Пидручный не вышли на старт из-за плохого самочувствия, а Прима не смог финишировать.

Четырехкратный чемпион Европы после второго огневого рубежа с тремя промахами занимал 54-е место из 56 участников, отставая от лидера на 4:21,1. Отметку 6.1 км Артем уже не прошел, снявшись с дистанции.

Антон Дудченко в итоге завершил пасьют на 40-м месте. Победу добыл норвежец Йоханнес Тингнес Бе. Вторым стал его брат Тарьей. Третьим финишировал представитель Франции Эмильен Жаклен.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в женской гонке преследования не стартовала Кристина Дмитренко. У украинки в итоговом протоколе остался значок DNS (Do not start). Единственная наша биатлонистка на дистанции Юлия Джима финишировала 22-й. Победу вырвала Лу Жанмонно из Франции.

Спринтерскую гонку на этапе в США сенсационно выиграл Эрик Перро. Для 22-летнего француза это стало первым "золотом" в карьере в личных гонках.

Украина, которая в этой дисциплине была представлена пятью спортсменами, не смогла похвалиться высокими результатами. Лучшим среди наших биатлонистов стал Артем Прима, финишировавший 39-м.

Накануне в эстафете сборная США по биатлону заняла самое высокое место в истории выступлений на Кубках мира. Американская команда в составе Винсента Боначчи, Шона Догерти, Кэмпбелла Райта и Джейка Брауна на 8-м этапе КМ в Солджер Холлоу (Солт-Лейк-Сити, США) сенсационно стала четвертой.

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