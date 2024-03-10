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Чемпион Европы из Украины отказался финишировать на КМ по биатлону, покинув трассу во время гонки

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,1 т.
Чемпион Европы из Украины отказался финишировать на КМ по биатлону, покинув трассу во время гонки

На 8-м этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в американском Солджер Холлоу (штат Юта, США) состоялась мужская гонка преследования на 12.5 км. Украина в этой дисциплине должна была быть представлена Антоном Дудченко, Артемом Примой, Виталием Мандзыном и Дмитрием Пидручным, однако в итоге финишировал лишь Дудченко.

Мандзын и Пидручный не вышли на старт из-за плохого самочувствия, а Прима не смог финишировать.

Четырехкратный чемпион Европы после второго огневого рубежа с тремя промахами занимал 54-е место из 56 участников, отставая от лидера на 4:21,1. Отметку 6.1 км Артем уже не прошел, снявшись с дистанции. 

Чемпион Европы из Украины отказался финишировать на КМ по биатлону, покинув трассу во время гонки

Антон Дудченко в итоге завершил пасьют на 40-м месте. Победу добыл норвежец Йоханнес Тингнес Бе. Вторым стал его брат Тарьей. Третьим финишировал представитель Франции Эмильен Жаклен.

Чемпион Европы из Украины отказался финишировать на КМ по биатлону, покинув трассу во время гонки

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в женской гонке преследования не стартовала Кристина Дмитренко. У украинки в итоговом протоколе остался значок DNS (Do not start). Единственная наша биатлонистка на дистанции Юлия Джима финишировала 22-й. Победу вырвала Лу Жанмонно из Франции.

Кристина Дмитренко

Спринтерскую гонку на этапе в США сенсационно выиграл Эрик Перро. Для 22-летнего француза это стало первым "золотом" в карьере в личных гонках.

Чемпион Европы из Украины отказался финишировать на КМ по биатлону, покинув трассу во время гонки

Украина, которая в этой дисциплине была представлена пятью спортсменами, не смогла похвалиться высокими результатами. Лучшим среди наших биатлонистов стал Артем Прима, финишировавший 39-м.

Чемпион Европы из Украины отказался финишировать на КМ по биатлону, покинув трассу во время гонки

Накануне в эстафете сборная США по биатлону заняла самое высокое место в истории выступлений на Кубках мира. Американская команда в составе Винсента Боначчи, Шона Догерти, Кэмпбелла Райта и Джейка Брауна на 8-м этапе КМ в Солджер Холлоу (Солт-Лейк-Сити, США) сенсационно стала четвертой.

Чемпион Европы из Украины отказался финишировать на КМ по биатлону, покинув трассу во время гонки

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