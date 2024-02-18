Последняя гонка чемпионата мира по биатлону принесла сенсационный результат

Мужской гонкой с массовым стартом в чешском городе Нове Место завершился 57-й чемпионат мира по биатлону. Украина в этой дисциплине была представлена Антоном Дудченко и Дмитрием Пидручным, которые не смогли продемонстрировать высокий результат. 20-е и 27-е места соответственно.

Главной сенсацией масс-старта стало "серебро" латвийского спортсмена. 35-летний Андрейс Расторгуевс, который в общем зачете Кубка мира занимает 18-е место впервые в своей карьере взял награду чемпионата мира.

Двукратный чемпион Европы по биатлону и участник Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов смог стать вторым биатлонистом в этой гонке, которому удалось пройти дистанцию без промахов. Абсолютно точная стрельба позволила Андрейсу завоевать серебряную медаль.

Победу с одним неточным выстрелом на лежке добыл Йоханнес Тингнес Бе. "Бронза" на счету Кантена Фийон-Майе из Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими часами ранее состоялся женский масс-старт, где Украину представляла Кристина Дмитренко. 24-летнея уроженки Чернигова, которая получила неофициальный титул самой красивой биатлонистки нашей сборной, финишировала на 27-м месте.

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