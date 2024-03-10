Впервые в карьере! На Кубке мира по биатлону случилась большая сенсация

Спринт 8-го этапа Кубка мира по биатлону в Солджер Холлоу (Солт-Лейк-Сити, США) сенсационно выиграл Эрик Перро. 22-летний француз добыл первую победу в карьере в личных гонках, став лучшим на дистанции 10 км и прервал доминирование норвежской команды.

До этого успеха наивысшим достижением Перро в индивидуальных соревнованиях уровня Кубка мира было третье место в масс-старте на Эстерсунде-2023. В текущем сезоне Эрик Перро не поднимался выше четвертой позиции (в спринте в Нове Место и в индивидуальной гонке в Холменколлене).

Перро продолжает семейную биатлонную династию. Его папа - Франк Перро, призер чемпионата мира, выступавший за Францию, а мама – Туне Марит Офтедаль, чемпионка мира среди юниорок и двукратная чемпионка Норвегии по биатлону.

Еще одной сенсацией спринта в США, стало пятое место Кэмпбелла Райта - американского биатлониста, до 2023 года выступавшего за Новую Зеландию. 21-летний уроженец Роторуа даже с одним промахом смог заехать в цветочную церемонию.

Украина, которая в этой дисциплине была представлена пятью спортсменами, не смогла похвалиться высокими результатами. Лучшим среди наших биатлонистов стал Артем Прима, финишировавший 39-м.

Остальные украинцы оказались ниже 40-го места.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в эстафете сборная США по биатлону заняла самое высокое место в истории выступлений на Кубках мира. Американская команда в составе Винсента Боначчи, Шона Догерти, Кэмпбелла Райта и Джейка Брауна на 8-м этапе КМ в Солджер Холлоу (Солт-Лейк-Сити, США) сенсационно стала четвертой.

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