Впервые в сезоне: на ЧМ по биатлону произошла громкая сенсация, а спортсменка из Латвии вошла в топ-5

Сборная Франции по биатлону произвела настоящий фурор во второй гонке чемпионата мира, который накануне стартовал в чешском Нове Место. Трехцветные сенсационно заняли первые четыре места женского спринта, что произошло с ними впервые в нынешнем сезоне.

При этом полным провалом завершилось выступление для главных фаворитов норвежек, которые не смогли попасть даже в топ-10, а в цветочную церемонию неожиданно попала Байба Бендика из Латвии. 22-летняя спортсменка забралась на пятую строчку в итоговом протоколе, установив личный рекорд.

Победительницей гонки стала Жюлья Симон, которая преодолела дистанцию в 7,5 километров прошла за 20 минут и 7,5 секунды. Она на пять секунд опередила Жюстин Бреза-Буше. "Бронзу" взяла Лу Жанмонно, а так называемая деревянная медаль досталась Софи Шово.

Лидерка общего зачета Ингрид-Ландмарк Тандреволд из Норвегии проиграла Симон почти две минуты и финишировала 25-й. Лучшей среди украинок была Кристина Дмитренко. Выбив 10 мишеней из 10 наша соотечественница закончила спринт на 12-м месте, проиграв победительнице почти полторы минуты.

Как сообщал OBOZ.UA, монгольский биатлонист Энхбат Энхсайхан завоевал "золото" на юниорском чемпионате, став первым победителем гонки в истории своей страны.

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