Суперкамбэк: на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в фантастической развязке определилась победительница спринта

Победой лидера общего зачета француженки Жюстин Бреза-Буше завершилась женская спринтерская гонка на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал 5 января в немецком Оберхофе. Представительнице сборной "галльских петухов" покорился этот триумф, даже несмотря на два промаха и существенное отставание от промежуточных лидеров.

Видео дня

Гонка прошла в тяжелых погодных условиях – в Германии установилась теплая погода, что привело к практически полному отсутствию снега. Кроме того, биатлонисткам время от времени мешал мелкий дождь. Это привело к тому, что многие спортсменки не могли чисто отстреляться на огневых рубежах.

Бреза умудрилась промахнуться дважды уже на лежке. Это отбросило ее на 33-ю позицию и привело к 48-секундному отставанию от лидеров. Однако француженка не сдалась. Благодаря пяти выбитым мишеням из пяти на стрельбе стоя, она смогла обойти всех соперниц, преодолев 7,5 километра за 22 минуты и 43 секунды.

Второе место заняла Франциска Пройс из Германии, а "бронза" досталось другой француженке – Софи Шово. Обе призерки проиграли Брезе менее пяти секунд. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая отстала от победительницы на 1 минуту и 45 секунд, заняв итоговое 27-е место.

Как сообщал OBOZ.UA, с украинским биатлонистом Виталием Мандзином произошло историческое событие на четвертом этапе Кубка мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!